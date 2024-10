BANESE MANTÉM FINANCIAMENTO DE ATÉ 90% DO IMÓVEL COM AS MENORES TAXAS DE JUROS DO MERCADO

Os sergipanos que cultivam o sonho da casa própria podem contar com o Banese para transformá-lo em realidade. Ao contrário das recentes mudanças no mercado imobiliário, o banco dos sergipanos segue financiando até 90% do valor do imóvel residencial novo pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), com um prazo de pagamento de até 420 meses (35 anos).

Para quem optar por realizar o financiamento pelo sistema Price, é possível financiar até 80% do valor do imóvel, que neste caso pode ser novo ou usado, por meio da concessão de crédito pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com o mesmo prazo de parcelamento.

O Banese financia ainda até 80% da aquisição de terrenos ou lotes, assim como o combo ‘compra do terreno + construção’, cujo valor contratado pode ser pago em até 240 meses. As taxas de juros praticadas pelo banco dos sergipanos para o financiamento imobiliário estão entre as mais baixas do mercado.

Não há limite máximo de valor em financiamentos para a aquisição da casa própria, desde que o interessado comprove capacidade financeira de pagamento e cumpra os critérios estabelecidos para a operação de crédito. Isso também se aplica para aqueles que já possuem imóvel financiado pelo Banese e desejam realizar um novo contrato habitacional.

O diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral, reforça que o financiamento imobiliário do banco possui entrada facilitada, excelentes taxas de juros e condições que cabem no orçamento familiar. Ele destaca também que o banco já opera com os subsídios do ‘Minha Casa Minha Vida’, do Governo Federal, e com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para fins imobiliários, para os clientes enquadrados nestes programas.

Wesley Cabral garante que o Banese tem participado ativamente das discussões sobre o mercado imobiliário brasileiro, com o objetivo de buscar novas soluções de crédito que possibilitem oferecer, para o maior número de pessoas possíveis, a realização do sonho da casa própria. “A simulação e contratação do financiamento do Banese para aquisição, reforma ou construção imobiliária é fácil, rápida, e pode ser feita junto a um correspondente imobiliário credenciado, em uma das agências do banco, na capital e interior, ou no espaço Banese + Imobiliário, localizado na agência Francisco Porto, em Aracaju, onde são fornecidos atendimento exclusivo e soluções financeiras voltadas para o setor imobiliário, tanto para Pessoa Física quanto para Jurídica”, enfatiza o diretor.

Foto: Banese