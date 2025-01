Banese oferece antecipação 13º salário para servidores estaduais

Os servidores públicos estaduais ativos – efetivos, contratados e comissionados-, aposentados e pensionistas Finanprev, que recebem salário pelo Banese, já podem antecipar até 80% do 13° salário e começar 2025 com dinheiro extra para quitar as despesas comuns ao mês de janeiro, a exemplo do IPTU e material escolar, sem comprometer o orçamento familiar.

A contratação dessa linha de crédito é fácil, e pode ser feita pelo cliente nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, correspondente bancário autorizado ou em uma das agências do Banese na capital e no interior do Estado. O prazo para solicitar a antecipação é até o dia 20 de novembro.

A contratação da antecipação do 13° salário não compromete a margem consignável do cliente. Os servidores públicos que fazem aniversário no mês de janeiro poderão antecipar o valor referente à 2ª parcela, já que a 1ª será paga pelo Governo de Sergipe no contracheque de janeiro/2025. A operação de crédito está sujeita à análise e aprovação.

Outro aviso importante é o de que os servidores públicos que transferiram o recebimento do salário para outras instituições financeiras também podem contratar a antecipação do 13° pelo Banese, mas para isso, devem comparecer a uma agência do banco dos sergipanos para formalizar a contratação.

A antecipação não é obrigatória, e os servidores que optarem por não antecipar o 13° receberão o valor de acordo com o calendário divulgado pelo Governo do Estado, sendo o recebimento da 1ª parcela na data do aniversário, e o da 2ª até o dia 20 de dezembro do corrente ano.

Foto: Ascom/ Banese