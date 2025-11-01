Banese participa do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) é uma das mais de 160 instituições financeiras que participarão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central (Bacen), a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons. A iniciativa vai acontecer de 1° a 30 de novembro. São elegíveis para negociar com o Banese clientes com débito vencido junto à instituição há mais de 60 dias.

Para essa ação, o Banese está oferecendo condições especiais como parcelamento do valor negociado em até 80 meses, com ou sem o pagamento de entrada; ou desconto de até 90% do saldo devedor total para quem quitar a dívida à vista. Os interessados em aproveitar os benefícios da campanha devem acessar o site consumidor.gov.br, plataforma do Governo Federal para mediação de conflitos, e seguir as orientações fornecidas.

As dívidas serão negociadas pelos canais internos dos bancos participantes, e não por meio do consumidor.gov. Dessa forma, os clientes Banese elegíveis para a campanha também poderão solicitar que uma das empresas de cobrança parceiras da instituição entrem em contato. Para isso, os interessados devem enviar nome completo, CPF e número de telefone para o e-mail acordo@banese.com.br.

Outra opção para aproveitar os benefícios ofertados é ir até uma agência do Banese, na capital ou no interior do estado, e solicitar a adesão à campanha. Após o pagamento da primeira parcela do acordo, ou da quitação total da dívida, o nome do cliente é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, em até cinco dias úteis.

Ação nacional

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa prevista no acordo de cooperação firmado entre a Febraban e o Bacen. No mutirão realizado de 1° a 31 de março participaram 32 bancos, e foram repactuados mais de 1,4 milhão de contratos.

De acordo com a Federação, além de receber facilidades para quitar a dívida com as instituições financeiras participantes, o consumidor também terá acesso a um conteúdo sobre educação e orientação financeira e dicas sobre como gerir o orçamento doméstico, trocar dívidas mais caras por mais baratas e prevenir o superendividamento, bem como cursos da Plataforma de Educação Financeira Meu Bolso em Dia Febraban.

Foto: Ascom Banese