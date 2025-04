Banese Pró-Turismo impulsiona melhorias e avanços do setor em Canindé

Empreendedores do trade turístico do Alto Sertão sergipano participaram, na manhã desta quinta-feira, 3, da 3ª edição do Banese Pró-Turismo: Rodada de Negócios Fungetur, realizado no auditório do Xingó Parque Hotel, em Canindé de São Francisco. O evento é uma ação do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo, e do banco dos sergipanos, em parceria com a prefeitura do município, para levar as facilidades e os benefícios da linha de crédito operada com recursos subsidiados do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para investimento em empresas do setor do interior do estado.

Duas outras edições da iniciativa já foram realizadas em Aracaju e em Estância, durante o mês de março. Em 2024, o Banese recebeu R$ 51,1 milhões do Fungetur para fomentar e investir na infraestrutura turística estadual. O valor destinado pelo Ministério do Turismo é um recorde na história de Sergipe, e fruto da articulação do governador Fábio Mitidieri junto ao Governo Federal para atrair mais recursos para o turismo local. Até 2023, o estado recebia, em média, R$ 2 milhões por ano.

O diretor de Crédito e Serviços do Banese, Wesley Cabral, explica que a Rodada de Negócios Fungetur, no interior do estado, é mais uma iniciativa criada para que o banco dos sergipanos esteja ainda mais próximo de sua população, e dos pequenos, médios e grandes empreendedores, para juntos seguirem impulsionando a economia sergipana.

“O turismo tem uma enorme relevância para a nossa economia, e gera muitos empregos para o nosso povo. Então, assim como estamos fazendo no Agro e no Imobiliário, ampliamos os investimentos e as ações voltadas para o fortalecimento da infraestrutura turística de todas as regiões sergipanas, somando-se, assim, às diversas políticas que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado para alavancar o setor”, salienta Wesley Cabral.

Para o empresário Manoel Chagas, cliente do banco que há 30 dias abriu um hotel em Nossa Senhora da Glória, esses recursos do Fungetur, com taxas reduzidas, são uma maneira de potencializar o turismo na região. “Não tenho dúvida de que com taxas muito em conta, considerando o mercado hoje, esse crédito vai nos motivar e ajudar a melhorar e ampliar os negócios”, afirma.

Já o empresário do setor de alimentação, Fábio Pereira, de Canindé de São Francisco, avaliou que a rodada de negócios é um evento pioneiro na região e que terá impactos positivos na melhoria da infraestrutura turística do município. “Uma excelente oportunidade, e esperamos ter outras como essa, para elevar o turismo na cidade ao patamar que ela merece”, destaca.

O prefeito de Canindé de São Francisco, Machado Barbosa, explicou que iniciativas como o Banese Pró-Turismo estimulam e fortalecem a vocação do município como polo turístico estadual. “Uma iniciativa pioneira, para divulgar e trazer toda a estrutura necessária para o Alto Sertão, de modo que os empresários da região possam captar recursos e investir nos negócios. Agradeço ao Banese e ao Governo do Estado”, conclui.

Sobre o Fungetur

O Novo Fungetur é um fundo de financiamento do Ministério do Turismo que tem como objetivos financiar empreendimentos turísticos; apoiar políticas públicas de fomento ao turismo; e modernizar e promover o crescimento do setor por meio do financiamento a projetos de investimento, aquisição de bens e capital de giro. Entre os pré-requisitos para solicitar financiamento através do Fungetur estão: atuar em algum segmento da cadeia produtiva do turismo, e possuir inscrição válida e ativa no Cadastro Nacional do Turismo (Cadastur).

Foto: Jorge Henrique