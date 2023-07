Banese prorroga oferta do Crédi Junino que pode ser contratado por servidores que recebem salário na instituição

Atendendo às solicitações dos clientes, o Banese prorrogou até o dia 31 de julho a oferta do Credi Junino, linha de crédito especial com valor pré-aprovado de R$ 2 mil, e que pode ser contratada por servidores públicos que recebem salário na instituição, sem comprometer a margem consignável.

O valor contratado será pago em 12 parcelas fixas mensais, descontadas em conta corrente. Contratar o Credi Junino é rápido, fácil e sem burocracia, e pode ser feito nos caixas eletrônicos, App, internet banking, agências e correspondentes bancários do Banese.

A medida visa reforçar as ações do Governo de Sergipe para ampliar o período do ciclo de aquecimento econômico gerado pelos festejos juninos 2023, de modo a gerar ainda mais crédito, oportunidades, emprego e renda para a população.

No último sábado, 1, no encerramento do Arraiá do Povo, o governador Fábio Mitidieri anunciou que a cidade cenográfica, que tem atraído milhares de turistas e público do próprio estado, permanecerá aberta durante todo o mês de julho, oferecendo uma programação cultural e artística de terça a domingo, das 17h às 23h.

O Credi junino é destinado a servidores públicos efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas que recebem o salário ou pensão em conta corrente da instituição. O crédito está sujeito a análise e aprovação, e pode ser contratado apenas uma vez por cada cliente elegível.