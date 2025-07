Banese prorroga prazo de contratação do Credi Junino até 31 de julho

Concessão do crédito não observa a margem consignável do interessado. O produto pode ser contratado nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, agências e Pontos Banese.

Devido à grande procura e atendendo a pedidos dos clientes, o Banese prorrogou até 31 de julho o prazo final para a contratação do Credi Junino em 2025. A linha de crédito especial oferece até R$ 3 mil, que podem ser pagos em até 12 vezes mensais, sem observar a margem consignável disponível do interessado.

As condições para a aquisição da linha de crédito seguem as mesmas, portanto, servidores públicos estaduais (efetivos, contratados, comissionados, aposentados, e pensionistas Finanprev), municipais e federais, e também empregados da rede privada que recebem salário pelo banco, podem contratar a linha de crédito.

O produto foi criado pelo banco dos sergipanos para o período dos festejos juninos, para que os clientes possam aproveitar as celebrações do País do Forró sem comprometer o orçamento familiar, bem como para fomentar, ainda mais, o aquecimento comércio e da economia sergipana nos meses de junho e julho.

Os interessados no Credi Junino podem fazer a contratação diretamente nos caixas eletrônicos, App, Internet Banking, agências e Pontos Banese. Os empregados da rede privada que não recebem os vencimentos mensais pelo banco dos sergipanos também podem usufruir desse benefício; para tanto, bastam fazer a portabilidade de salário para o Banese, um processo fácil, rápido, seguro e gratuito.

Portabilidade

Para realizar a portabilidade, o interessado deve já ter uma conta aberta no Banese e fazer a solicitação através do App, ou em qualquer agência do banco existente no estado, ou ainda, na própria instituição pela qual recebe o pagamento atualmente.

Ao acessar o aplicativo Banese para solicitar a portabilidade, é necessário ter em mãos nome e CNPJ da empresa onde trabalha, nome do banco onde o salário é depositado, tipo e número de conta a receber. Importante salientar que o processo só é feito para contas de mesma titularidade, e a mudança tem até 10 dias úteis para ser aprovada.

Sobre o Credi Junino

Criada para atender uma demanda de clientes, que desejavam curtir as festividades do “País do Forró” sem comprometer o orçamento familiar, o Credi Junino foi lançado este ano com prazo para contratação até 30 de junho. Mas, devido à grande procura, o banco dos sergipanos decidiu prorrogar o prazo final, e os clientes elegíveis agora têm até 31 de julho para contratar o Credi Junino com as mesmas condições e facilidades ofertadas anteriormente.

O pagamento do valor contratado será feito em parcelas fixas mensais e sucessivas, que serão debitadas automaticamente da conta do cliente. A liberação do Credi Junino está sujeita à análise e aprovação. A linha de crédito não compromete a margem consignável do cliente.

Ascom Grupo Banese