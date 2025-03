BANESE REALIZA 1ª RODADA DE NEGÓCIOS FUNGETUR COM FOCO NO APOIO AO TRADE TURÍSTICO, NO ESTADO DE SERGIPE

Empresários do setor tiveram orientações sobre acesso ao crédito subsidiado pelo Fungetur e puderam iniciar contratações. Evento aconteceu no Quality Hotel nesta quinta-feira (20).

Empresários e empreendedores do trade turístico da região metropolitana de Aracaju participaram nesta quinta-feira (20), do Banese Pró-Turismo: Rodada de Negócios Fungetur.

O evento foi realizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo, e o banco dos sergipanos para apresentar e facilitar o acesso de donos de estabelecimentos turísticos ao crédito subsidiado com recursos do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur).

No auditório do Quality Hotel, os participantes conheceram detalhes sobre as operações de crédito operadas pelo Banese por meio do Fungetur, e foram atendidos por uma equipe de gerentes especialistas para tirar dúvidas, realizar simulações e iniciar os negócios. A iniciativa também será realizada no município de Estância, no Sul do Estado, no próximo dia 27 de março; e em Canindé do São Francisco, no Alto Sertão sergipano, no dia 3 de abril.

Em 2024, o Banese recebeu R$ 51,1 milhões do Fungetur para ampliar os investimentos na infraestrutura turística do estado. O valor é o maior destinado pelo Ministério do Turismo para Sergipe, e a destinação foi fruto da articulação do Executivo Estadual junto ao Governo Federal. Até 2023, o estado recebia cerca de R$ 2 milhões por ano.

“Graças à articulação do governador Fábio Mitidieri, recebemos um montante nunca recebido antes por Sergipe. E agora o Banese tem a missão de facilitar e democratizar o acesso dos empresários do setor a estes recursos, para que possam custear, investir e ampliar seus empreendimentos, o que melhora a nossa infraestrutura turística, atrai novos visitantes, e gera emprego e renda para mais pessoas”, salientou o presidente do banco, Marco Queiroz.

O evento foi prestigiado pelo secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco; pelo presidente da Empresa Sergipana de Turismo, Fabiano Oliveira; pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho; e o vice-presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel), João Guilherme Almeida.

Apoio ao crescimento do setor

“O turismo sergipano vive um momento ímpar, com o aumento do fluxo de voos e da ocupação hoteleira, por isso é importante que os empresários do setor façam novos investimentos nos negócios para acompanhar o boom do turismo. Nessa perspectiva, o Banese realizar essa rodada de negócios é muito importante, bem como levar a iniciativa para o interior do estado, pois precisamos intensificar novos roteiros e os empresários dessas regiões fazer investimentos nos negócios. No final é a população sergipana quem ganha, com a geração de mais emprego e renda”, afirmou o presidente da ABIH-SE.

Quem também viu a iniciativa com otimismo foi o vice-presidente da Abrasel-SE, João Guilherme Almeida, pois na opinião dele, o financiamento com juros baixos, e a rodada de negócios, ligam todas as pontas de uma movimentação muito positiva que está acontecendo no turismo estadual. “As coisas estão acontecendo; o turista está vindo, mas muitas vezes o empresário não tem fôlego para investir no negócio e receber bem o visitante. Então, essa é uma iniciativa excelente, e o Banese está de parabéns, inclusive, por facilitar o acesso de quem é do interior ao programar esse mesmo evento em outros municípios”, enalteceu João Guilherme.

O empresário do ramo de restaurantes, Weyner Roram Alves Rolim, foi um dos participantes da rodada de negócios. Cliente do Banese há menos de um ano, ele foi em busca de informações para poder investir no estabelecimento da família, que existe há 30 anos.

“Fiquei sabendo dessa rodada de negócios através de um programa de rádio e me interessei. O Banese está de parabéns pela iniciativa, pois o Fungetur é um recurso muito bom, que ajuda as empresas a se estruturarem, e dessa maneira fomenta o crescimento da economia local. A política do governo do estado para o turismo tem dado certo, o setor está crescendo e percebemos isso. No carnaval, por exemplo, não fechamos o restaurante nenhum dia e ainda contratamos mais três pessoas para o período. Estamos com boas expectativas para o São João”, declarou Weyner Roram.

Sobre o Fungetur

O Novo Fungetur é um fundo de financiamento do Ministério do Turismo que tem como objetivos: financiar empreendimentos turísticos; apoiar políticas públicas de fomento ao turismo; e modernizar e promover o crescimento do setor através do financiamento a projetos de investimento, aquisição de bens e capital de giro. Entre os pré-requisitos para solicitar financiamento através do Fungetur estão: atuar em algum segmento da cadeia produtiva do turismo, e possuir inscrição válida e ativa no Cadastro Nacional do Turismo, o Cadastur.

Ascom Grupo Banese