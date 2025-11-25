Banese realiza última semana de negociação de dívidas com o banco

Até o próximo domingo, 30, clientes Banese que possuem débito vencido junto à instituição há mais de 60 dias poderão negociá-lo com condições especiais durante o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central (Bacen), a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons. Além do Banese, participam do mutirão mais de 160 instituições financeiras de todo o Brasil.

Entre os benefícios ofertados pelo Banco dos sergipanos está o parcelamento do valor negociado em até 80 meses, com ou sem pagamento de entrada ou desconto de até 90% no saldo devedor total para pagamento à vista do valor negociado. O interessado em aproveitar os benefícios da campanha deve acessar o site www.consumidor.gov.br, plataforma do Governo Federal para mediação de conflitos, e seguir as orientações fornecidas. É importante frisar que as dívidas não serão negociadas pelo site. Os pedidos de negociação serão direcionados pelo consumidor.gov para os canais internos das instituições participantes.

Além do mutirão da Febraban, os clientes Banese também podem solicitar a negociação com as condições ofertadas na campanha, presencialmente, numa das agências do banco ou encaminhar para o e-mail acordo@banese.com.br o nome completo, número do CPF e do telefone, junto com a solicitação para que uma das empresas de cobrança parceiras da instituição entre em contato para negociar a dívida.

Após o pagamento da primeira parcela do acordo ou da quitação total do débito, o nome do cliente é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, em até cinco dias úteis.

Sobre o mutirão nacional

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa prevista no acordo de cooperação firmado entre a Febraban e o Bacen. De acordo com a Federação, além de receber facilidades para quitar a dívida com as instituições financeiras participantes, o consumidor também terá acesso a um conteúdo sobre educação e orientação financeira, e dicas sobre como gerir o orçamento doméstico, como trocar dívidas mais caras por mais baratas, e sobre como prevenir o superendividamento. Também terá acesso a cursos da plataforma de educação financeira ‘Meu Bolso em Dia Febraban’.

