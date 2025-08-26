Banese será o financiador da construção do condomínio Pontal Eco Residente

Empreendimento estará localizado no Pontal, em Indiaroba, região sul de Sergipe, e será composto por 232 unidades habitacionais, entre apartamentos e lotes.

O Banese e a Pontual Urbanizadora assinaram, no fim da tarde desta segunda-feira, 25, o contrato de financiamento para a construção do condomínio Pontal Eco Residence, em Indiaroba, na região Sul de Sergipe, distante 102 quilômetros de Aracaju. A assinatura foi realizada no Centro Administrativo Banese, e contou com a presença do sócio fundador da Urbanizadora, o Engenheiro Civil Ramon Gois; do presidente e do diretor de Crédito e Serviços do Banco, Marco Queiroz e Wesley Cabral; e da superintendente e da gerente de Habitação do Banese, Mariana Amaral e Lucineide Feitosa.

No mercado desde 2018, a Pontual, que é originária do município de Lagarto, iniciou as atividades realizando obras públicas, mas aos poucos tem adentrado na área habitacional. Esse é o terceiro complexo imobiliário da empresa, porém será o primeiro a ter financiamento bancário. A urbanizadora é cliente Banese desde 2023.

“Escolhemos o Banese por ser o banco dos sergipanos, e por termos sido muito bem-acolhidos desde o início das conversas. Estamos felizes demais com esse momento, pois a chegada do Banese nos ajudará a potencializar a obra e a entregar tudo dentro do prazo estipulado”, enfatizou Ramon Gois. E a preferência da Pontual pelo Banese comprova não somente a robustez e credibilidade que a instituição possui, mas principalmente, a importância do Banco no apoio ao empresariado local e ao desenvolvimento econômico do estado.

“Ficamos felizes em sermos o primeiro agente financeiro de um empreendimento projetado e executado pela Pontual Urbanizadora, uma empresa jovem, que já demonstra confiança no crescimento da construção civil sergipana. Estamos satisfeitos porque o Banese segue cumprindo a missão que foi dada pelo Governador Fábio Mitidieri, de ser um agente fomentador da economia de Sergipe. Entramos fortes no mercado habitacional local, e as empresas podem ter a certeza de que o Banese + Imobiliário é uma excelente opção para fortalecer ainda mais esse importante setor da Sobre o Pontal Eco Residence

Localizado na Rodovia Estadual SE-285, no Povoado Pontal, em Indiaroba, a poucos metros da margem do rio Real, e a poucos minutos de Mangue Seco, o Pontal Eco Residence será um empreendimento misto, composto por 172 lotes residenciais com metragens variadas, sendo a menor com 300 m²; e 60 apartamentos com dois quartos (um suíte), sala, cozinha, banheiro e varanda. O Valor Geral de Vendas (VGV) da construção é de R$ 50 milhões.

O condomínio será entregue com toda a infraestrutura necessária e área de lazer completa, com salão de festas, espaço gourmet, bicicletário, quiosques e academia, entre outros equipamentos. “Com a parceria do Banese ajudaremos a fomentar o turismo na região”, frisou Ramon Gois. Com as vendas bastante adiantadas, o Pontal Eco Residence será entregue em duas etapas: a primeira em junho de 2026, quando será contemplada toda a infraestrutura; já a segunda parte está prevista para junho de 2027, quando serão entregues os apartamentos.

