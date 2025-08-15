Banese tem lucro de R$ 21,8 milhões no 1º trimestre do ano

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) obteve um lucro líquido ajustado de R$ 21,8 milhões no primeiro trimestre de 2025, valor 25,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os ativos totais do banco chegaram a R$ 12,4 bilhões ao final de março deste ano, um crescimento de 26,8% em 12 meses, e de 5,5% nos primeiros três meses do ano. Os resultados foram divulgados na noite desta quinta-feira, 14.

A margem financeira do banco foi de R$ 162,1 milhões no trimestre encerrado em março, 6,2% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) fechou o trimestre em 11,4%, acréscimo de 0,6 p.p. em 12 meses; e a margem líquida do banco ficou em 4,3%.

O resultado decorre, principalmente, da expansão dos negócios, em especial, pelo incremento das aplicações financeiras, que avançou em 39,8% em um ano e pelo crescimento dos ativos de crédito, que avançou 15,1% em doze meses e 2,6% no primeiro trimestre do ano.

Ao final dos primeiros três meses do ano, o Banese registrou, também, um crescimento no total de recursos captados, com um incremento de 28,2% em relação ao mesmo período de 2024, e de 5,6% no comparativo com o trimestre imediatamente anterior. O aumento decorre, sobretudo, da ampliação de depósitos a prazo (CDB e RDB) e em poupança.

“A economia sergipana deu sinais claros de avanço e fortalecimento ao longo deste ano, a exemplo do aumento da geração de empregos e da melhoria da renda média do trabalhador. O Banese participa deste movimento, tanto investindo para que as pessoas e os diversos setores da economia possam realizar seus projetos, como caminhando lado a lado deles para que possam colher os frutos e seguir em busca de novos objetivos”, destaca o presidente do banco, Marco Antônio Queiroz.

O total de receitas do banco no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 503,6 milhões, um incremento anual de 33,8%, e de 21,9% na comparação com os três meses anteriores. Já o patrimônio líquido do Banese alcançou R$ 832,1 milhões, crescimento de 22,9% em doze meses.

Mais crédito

A carteira de crédito do Banese atingiu R$ 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Desse total, R$ 3,3 bilhões referem-se à carteira de crédito comercial, que apresentou alta de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 5,4% no trimestre.

Na destinação para Pessoas Físicas, os destaques ficaram com as operações de crédito consignado, a ampliação das linhas ofertadas nos Correspondentes no País, e a performance positiva dos produtos sazonais típicos do início do ano, como o 13º salário e o Credi Verão. Já o resultado da carteira comercial para Pessoas Jurídicas é fruto do aumento das contratações de operações de financiamento a capital de giro.

O bom desempenho da carteira comercial é resultado de uma estratégia comercial sólida, que inclui ações na capital e no interior do Estado para contratação de crédito tanto nos canais de autoatendimento, quanto nas agências e Correspondentes no País. Além disso, contribuíram para esse desempenho o lançamento de novas linhas de negócios em parcerias com empresas privadas e órgãos públicos, bem como a prospecção ativa de clientes.

Crédito imobiliário e rural

Em 12 meses, o saldo da carteira de desenvolvimento, composta pelas carteiras imobiliária, rural, e de financiamento, cresceu 21,1%, impulsionado, sobretudo, pelas duas primeiras. No setor imobiliário, houve aumento das concessões às pessoas físicas para aquisição e reforma de imóveis, e das liberações de recursos para financiamentos à construção de novos empreendimentos por construtoras e incorporadoras.

Já o avanço da carteira rural, deve-se, principalmente, às concessões por meio de recursos de repasse do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e com recursos próprios, especialmente na modalidade custeio agrícola voltado à cultura do milho.

Banese Card/Mulvi

A Mulvi, empresa de meios de pagamento do Grupo Banese com presença em Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, transacionou um volume de R$ 1,16 bilhão no primeiro trimestre do ano, um valor 7,7% superior ao auferido no mesmo período do ano passado.

O faturamento dos produtos de emissão (cartões para pagamentos) apresentou um avanço significativo, com destaque para o cartão Banese Card que teve um crescimento de 3,9% nos primeiros três meses do ano em relação ao trimestre imediatamente anterior, alcançando um volume total de R$ 904,8 milhões.

No mesmo período, a combinação dos produtos Banese Card, Social e Benefícios totalizou R$ 927,2 milhões em volume transacionado, um avanço de 4,8%. Já o volume registrado pela Mulvi em outras bandeiras apresentou uma expansão de 20,8%. Este resultado reforça a diversificação da base transacional e o ganho de participação de parceiros externos no ecossistema de pagamentos.

A Mulvi Pay, ‘maquininha’ de pagamentos do Grupo Banese, obteve um crescimento anual de 27,5% na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e do ano anterior. O dado evidencia a crescente aceitação da plataforma e a oferta de uma experiência mais aprimorada no segmento de adquirência. Agora disponível na versão online e em expansão para todos os estados do Nordeste, a estratégia da Mulvi Pay reforça a presença da marca em nível regional e consolida sua posição no mercado de soluções financeiras integradas.

Foto: Ascom/Banese