Banese tem lucro líquido de R$ 47 milhões no 3º trimestre de 2025

O Banese obteve lucro líquido de R$ 47 milhões no 3º trimestre de 2025 (3T25), valor 103,5% superior ao obtido no 2º trimestre do ano (2T25). O resultado foi influenciado, principalmente, pela expansão da carteira de crédito da instituição e por uma receita extraordinária, resultado da parceria estratégica firmada no ramo de seguros. Os ativos totais do Banco chegaram a R$ 13,2 bilhões, alta de 32,5% ante o mesmo período em 2024. Os resultados foram divulgados na noite desta sexta-feira, 14.

O total de recursos captados pelo banco dos sergipanos, de julho a setembro deste ano, foi de R$ 11,9 bilhões. Em 12 meses, a variação dos recursos captados foi de 35,1%, impulsionada, principalmente, pelos depósitos a prazo (CDB) e judiciais, cuja variação está diretamente associada à captação junto ao segmento governamental e à atividade do Poder Judiciário, respectivamente.

A margem financeira da instituição alcançou R$ 190 milhões no 3º trimestre, montante 7,5% superior aos três meses imediatamente anteriores. Já no acumulado dos primeiros nove meses do ano, o montante foi 11,6% acima do registrado no mesmo período de 2024. As receitas totais, por sua vez, apresentaram alta de 16,5% no terceiro trimestre com relação ao 2T25, um incremento de R$ 87,1 milhões, e chegaram a R$ 1,6 bilhão em nove meses, volume 34,1% maior que o registrado no mesmo período de 2024.

O patrimônio líquido encerrou o 3T25 com o saldo de R$ 868,6 milhões, valor 3,6% e 13,7% maiores que os auferidos no 2T25 e no 3T24, respectivamente. Esse fortalecimento é reflexo da incorporação dos lucros e dos aumentos de capital ocorridos em dezembro de 2024 e março de 2025.

O expressivo resultado do Banese no 3T25 deve-se, sobretudo, ao crescimento da carteira de crédito, que totalizou R$ 5,1 bilhões. A carteira apresentou um avanço de 3,0% no trimestre e 14,5% na comparação anual. O resultado também foi alavancado pelo desempenho das aplicações financeiras, que somaram R$ 7,2 bilhões, quantia 57,5% maior que a obtida no 3T24.

“No terceiro trimestre do ano, o Brasil registrou elevação no saldo das operações de crédito e a menor taxa de desemprego da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em Sergipe, houve a criação de 5.962 empregos formais e alta na quantidade de novas empresas. Esse bom momento da economia, associado ao planejamento estratégico assertivo, e ao excelente trabalho dos times do Banese proporcionaram bons resultados para o Banco, que continuará ofertando soluções inovadoras, facilitando o acesso do sergipano ao crédito, e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do Estado”, declarou o presidente do Banese, Marco Queiroz.

Crédito para avançar

A carteira de crédito do Banese finalizou o terceiro trimestre do ano com um saldo total de R$ 5,1 bilhões, um crescimento de 3,0% em relação ao período imediatamente anterior, e de 14,5% quando comparado ao 3T24. A carteira de crédito comercial responde pela maior parte do volume registrado, R$ 3,5 bilhões, com um crescimento de 1,8% no último trimestre e de 11,4% nos últimos 12 meses.

Dentro desse montante, o crédito destinado à Pessoa Física totalizou R$ 3,1 bilhões, um aumento de 1,4% no 3T25 e de 10,7% frente ao 3T24. O resultado expressivo foi alavancado pelas linhas de crédito consignado e pelos produtos ofertados por meio dos correspondentes no país. Já o crédito comercial para Pessoa Jurídica registrou um incremento de 4,9% no trimestre e de 17,2% em 12 meses, motivada pelo crescimento nas linhas de crédito para capital de giro.

O desempenho positivo da carteira de crédito comercial do Banese é resultado de ações estratégicas de direcionamento de vendas, com atuações direcionadas para a contratação do crédito por meio dos canais digitais e presenciais, da expansão da carteira por meio dos correspondentes no país, e da pactuação de novos convênios, sempre buscando facilitar o acesso ao crédito para promover crescimento, tanto para a Pessoa Física quanto para a Jurídica.

Crédito para todos

O crédito do Banese também é composto pelo crédito de desenvolvimento, que engloba as carteiras imobiliária, de financiamento e rural. Essas carteiras continuam em crescimento, e no 3º trimestre representaram 26,5% do crédito total concedido pela instituição, encerrando o período com saldo aproximado de R$ 1,4 bilhão, um incremento de 7,7% no 3T25, e de 29,2% nos últimos 12 meses.

Um destaque notável é o crescimento da carteira imobiliária, cuja expansão foi de 7,5% no trimestre e 33,3% na comparação anual. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento nas concessões de financiamento para Pessoas Físicas e pela liberação de recursos para a construção de novas unidades habitacionais por construtoras do Estado.

Já o crédito para o agronegócio (carteira rural) demonstrou vigor, com variação positiva de 7,2% no trimestre, em virtude da liberação de financiamento com recursos obrigatórios para o custeio agrícola do milho; e de 20% no acumulado anual, resultado do aumento das operações de custeio pecuário e investimentos agropecuários com recursos obrigatórios, e também pelas concessões com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Atendimento e ESG

O Conglomerado Banese (Banese e Mulvi) alcançou 1 milhão de clientes no trimestre, comprovando o avanço da estratégia de inclusão financeira e a capilaridade regional do grupo, em especial, no estado de Sergipe. A base de clientes do banco chegou a 838 mil correntistas e poupadores, e a Mulvi, instituição de pagamento controlada pelo Banese, registrou 568 mil clientes aptos a comprar com o Banese Card. No que diz respeito aos canais de atendimento, no 3T25 houve crescimento de 1,8% na quantidade de transações realizadas por meio do Internet e Mobile Banking, quando comparado ao trimestre anterior.

O Banese continua investindo no desenvolvimento e aprimoramento profissional do principal ativo que possui, o capital humano, por meio de várias ações como o Programa de Formação Profissional e de Certificação Continuada. Também inaugurou a sede física da Universidade Corporativa e lançou uma nova plataforma virtual de cursos. No último trimestre, foram realizados treinamentos específicos para a integração de 29 novos funcionários, admitidos através de concurso público.

Banese Card e Banese Corretora

No 3º trimestre de 2025, a Mulvi alcançou a marca de R$ 1,2 bilhão em volume transacionado, um acréscimo de 10,3% na comparação anual. Os produtos de emissão também apresentaram crescimento no faturamento, com destaque para o cartão Banese Card, que registrou volume total de R$ 936,6 milhões, alta de 3,7% frente ao mesmo período do ano passado. A maquininha de cartões Mulvi Pay demonstrou aceitação crescente no mercado, o que foi refletido pelo crescimento de 29,4% na comparação de 12 meses.

A Banese Corretora de Seguros vem consolidando a parceria com as principais seguradoras do país, e desta forma, no 3T25 a instituição registrou R$ 55,9 milhões em prêmios líquidos emitidos, um incremento de 11,2% em comparação com o resultado obtido no 2T25. No acumulado do ano, os prêmios líquidos emitidos de seguros pela Banese Corretora chegaram a marca de R$ 147,9 milhões. Nas cotas de consórcio, houve incremento de 18,6% frente ao obtido no 3T24.

Os resultados confirmam a relevância do Banese para o desenvolvimento econômico de Sergipe, ao mesmo tempo em que o banco mantém níveis sólidos de liquidez e capitalização, reconhecidos por agências internacionais de rating.

Foto: Cleverton Ribeiro