Black Friday: tratamentos estéticos e de emagrecimento entram na rota das promoções

Emagrecentro Aracaju aposta em tratamentos acessíveis para incentivar transformações pessoais ainda em 2025

Em um período em que a Black Friday movimenta o comércio em todo o país, a Emagrecentro Aracaju decidiu destacar um tipo de investimento que vai além das compras tradicionais: o autocuidado. A clínica lançou sua Black November com descontos de até 75% em tratamentos de emagrecimento, rejuvenescimento e remodelação corporal — uma oportunidade para quem deseja iniciar uma transformação pessoal ainda este ano. A campanha reúne desde métodos clínicos até procedimentos minimamente invasivos, com condições especiais até 30 de novembro.

Entre os tratamentos voltados à perda de peso estão os protocolos com tirzepatida, substância da mesma classe do Mounjaro, que atua com dupla ação para acelerar o emagrecimento, reduzir medidas e diminuir a gordura visceral — fundamental para a saúde metabólica. Também entram na promoção as enzimas aceleradoras do metabolismo, recomendadas para quem enfrenta estagnação no peso e deseja potencializar resultados.

Na remodelação corporal, o destaque é o endolaser, técnica comparada a uma “mini lipo” pela capacidade de destruir células de gordura com laser interno, melhorar a flacidez e estimular colágeno. A campanha também inclui diferentes modalidades de criolipólise, indicadas para gordura localizada, além do PEIM, procedimento injetável para tratamento de microvasos nas pernas.

Nos cuidados faciais, a Black November contempla protocolos com o Método HN (Harmonização com Naturalidade), que valoriza resultados sutis e personalizados, respeitando as características individuais de cada paciente. A clínica oferece ainda bioestimuladores de colágeno e outras técnicas voltadas ao rejuvenescimento, firmeza e melhora da qualidade da pele.

De acordo com a biomédica Viviane Lins, responsável pela unidade da Emagrecentro Aracaju, a campanha foi pensada para incentivar que as pessoas priorizem a própria saúde e autoestima. “É um período em que muitos aproveitam descontos para renovar a casa, comprar eletrônicos ou roupas. Mas o autocuidado também merece atenção. A Black November foi criada para isso: proporcionar bem-estar e resultados reais. Temos tratamentos que mostram diferença na primeira sessão e outros que garantem mudanças até o Natal”, afirma.

Os interessados podem realizar avaliação presencial na clínica ou acessar as ofertas exclusivas por meio da comunidade oficial da Black November, onde especialistas da Emagrecentro atendem diretamente pelo WhatsApp: https://l1nk.dev/Emagrecentro.

Sobre a Emagrecentro

A Emagrecentro é uma empresa pioneira no mercado brasileiro, com foco em pesquisa, inovação e tecnologia, sempre guiada pela ciência e pela ética para oferecer excelência em serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar.

Em Aracaju, a franquia está localizada na Avenida Barão de Maruim, 639, no bairro São José. Há 13 anos, a Emagrecentro Aracaju tem transformado a vida de muitas pessoas, promovendo autoestima e incentivando o autocuidado.

Reconhecida nacionalmente, a unidade sergipana já foi premiada como a melhor clínica de estética de Sergipe pela Feira de Beleza e Cosméticos (Fessbell) e está entre as 10 melhores franquias da rede, que conta com mais de 430 clínicas em todo o país.

Texto e foto assessoria