BNB apresenta R$ 7,8 bilhões para crédito verde em evento preparatório para COP 30

Orçamento do FNE Verde, que financia projetos de baixo carbono, hidrogênio verde, eficiência energética e infraestrutura, foi apresentado pelo presidente do BNB, Paulo Câmara

Empresários, lideranças políticas e institucionais participaram, nesta segunda-feira, 26, em São Paulo (SP), do evento “COP 30 – O que o Brasil deve entregar para o mundo em Belém”, promovido pelo Grupo Veja. Em palestra no encontro, o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, apresentou o papel da instituição na concessão de crédito sustentável para projetos alinhados com a proteção ao meio ambiente em 2025.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Programa FNE Verde do BNB atende clientes de todos os portes nas áreas urbanas e rurais, além do setor de infraestrutura. Em 2025, o orçamento previsto é da ordem de R$ 7,8 bilhões.

“Todos os projetos financiados pelo BNB precisam atender a critérios rigorosos de preservação ambiental, seja no crédito destinado ao agronegócio, à indústria ou aos setores do comércio e de serviços. O Banco atua com muita atenção à produção sustentável, uma grande exigência do mercado global”, disse o executivo.

O presidente do BNB citou que as 297 agências do banco oferecem linhas de crédito para financiar projetos de descarbonização industrial, hidrogênio verde, eficiência energética, energia renovável, infraestrutura de saneamento básico, agricultura de baixo carbono e recuperação ambiental. Empresários e empreendedores podem acessar os recursos em toda a área de atuação da instituição, que inclui os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Paulo Câmara ressaltou que o Banco do Nordeste possui uma Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), que conduz os negócios, atividades e processos de concessão de crédito, além da relação com o público.

“A Região Nordeste é a que tem o maior conjunto de ações voltadas para a produção de energia limpa. Esse é um diferencial competitivo importante e o BNB tem um papel fundamental no fortalecimento dessa característica”, concluiu o executivo.

O evento

Mediado pelo jornalista Marcio Juliboni, o painel com o presidente do BNB, Paulo Câmara, contou também com participação do coordenador da Rede Anbima de Sustentabilidade, Cacá Takahashi, e do diretor de descarbonização da empresa Ambipar, Plínio Ribeiro.

Promovido pelo Grupo Veja, o evento foi um momento de preparação para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém (PA), em novembro de 2025.

Ascom BNB – Foto: Felipe Martins