BNB divulga ações da bovinocultura no CNPA em Aracaju

Pesquisadores, empresários e produtores rurais estarão presentes, de 27 a 29 de novembro, no XVIII Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA), realizado no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB), o evento contará com sessões científicas, painéis tecnológicos e mesas redondas, para debater sobre o cenário atual e apresentar soluções inovadoras para a agropecuária regional.

A criação de gado em Sergipe estará em evidência, na palestra conduzida pelo BNB. Uma equipe do Programa de Desenvolvimento Territorial da instituição (Prodeter) levará a palestra com a temática “Prodeter e os avanços no território”. A equipe vai apresentar ações do programa, destinadas a duas atividades produtivas específicas: a bovinocultura de leite e a bovinocaprinocultura, feitas em cinco territórios de Sergipe, com destaque para os municípios do Sertão e do Baixo São Francisco.

XVIII CNPA

O Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA) é um evento técnico-científico do campo da zootecnia, promovido pela Sociedade Nordestina de Produção Animal em parceria com instituições do meio acadêmico e científico do país. O congresso reúne pesquisadores, professores, estudantes, técnicos, produtores rurais e outros grupos envolvidos com a produção animal de todo o país.

SERVIÇO

XVIII Congresso Nordestino de Produção Animal (CNPA)

Palestra Prodeter BNB

Data: 27/11 (quarta-feira), às 10h

Abertura oficial

Data: 27/11 (quarta-feira), às 19h

