BNB e Emdagro ampliam atendimento a agricultores familiares de Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Sergipe (Emdagro) celebram os resultados de um acordo de cooperação, que ampliou o atendimento a agricultores familiares por meio do programa Agroamigo Mais. O convênio totaliza 93 produtores beneficiados, com contratos de crédito no valor total de R$ 2,2 milhões.

Agricultores familiares de 15 municípios sergipanos receberam orientação para o crédito, acompanhamento dos projetos, assistência técnica e extensão rural. Em cada projeto, a equipe da Emdagro ficou responsável pelo trabalho de assistência técnica remunerada. Todos os contratos destinaram crédito do BNB para custeio do principal produto agrícola do estado: o milho.

Foram atendidos produtores rurais de Carira, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Itabaiana, Itabi, Macambira, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Verde, Porto da Folha e Simão Dias. Todos os municípios são atendidos pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

O superintendente estadual do BNB, César Santana, informou que o convênio ampliou os benefícios destinados aos produtores de milho. “O financiamento do custeio de milho é parte importante do trabalho do Banco do Nordeste no estado de Sergipe. Por meio dessa parceria, conseguimos levar maior oferta de assistência técnica e mais apoio para os pequenos produtores de milho, em demandas como emissão de cadastros rurais e legislação do meio ambiente. E atingimos nosso principal objetivo, ou seja, levamos crédito de qualidade, com acompanhamento excelente, para gerar emprego e renda”, explicou.

O diretor de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa da Emdagro, Jean Carlos Nascimento, destacou a amplitude de vantagens do convênio. “Essa parceria com o Banco do Nordeste é boa para o produtor, que tem uma assistência especializada, e também para a Emdagro, que volta a dar uma assistência remunerada (de 1,5% a 3% do valor de cada projeto), passando a ter também recursos para a própria empresa, que servem para capacitação dos próprios técnicos. Então o acordo de cooperação foi muito positivo e já estamos pleiteando a ampliação para 300 produtores, em mais de 20 municípios”, declarou.

Agroamigo Mais

O Agroamigo Mais atende agricultores familiares enquadrados no Grupo Variável do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com renda de até R$ 360 mil por ano.

Texto e foto BNB