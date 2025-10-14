BNB e Fecomércio Sergipe realizam aplicação de recursos pelo Fundo BNB Soberano

O Banco do Nordeste (BNB) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) reforçaram a parceria entre as instituições, com uma aplicação de recursos por meio do fundo de investimento BNB Soberano.

Os recursos foram aplicados em títulos públicos federais, sendo parte atrelada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e outra parte a títulos de renda fixa prefixados.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, explicou os benefícios da escolha pelo investimento. “Ao investir neste fundo, a Fecomércio escolhe aplicar em ativos diversificados e de baixo risco, que colaboram para a preservação do capital e a obtenção de retornos consistentes. Então é uma escolha muito positiva, fruto da parceria entre o Banco e a instituição, com ótimos resultados para o segmento beneficiado pela Fecomércio, ou seja, os empreendedores das áreas do comércio, serviços e turismo”, disse.

Segundo o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, a decisão foi balizada pelo perfil do fundo de investimento. Ele conta que os recursos aplicados devem estruturar ações do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“A aplicação de recursos no BNB Soberano representa um movimento de gestão financeira responsável e orientada para resultados. É uma aplicação que combina segurança patrimonial, liquidez imediata e rentabilidade estável, assegurando previsibilidade às ações de investimento educacional e tecnológico do Sesc e do Senac. Assim reafirmamos o compromisso com a sustentabilidade das operações e, ao mesmo tempo, fortalecemos uma parceria histórica que tem papel decisivo no desenvolvimento econômico e humano do Nordeste”, declarou.

O gerente da agência do BNB Aracaju Jardins, Carlos Virgílio Holanda, responsável pela operação, destacou que a parceria revela apenas uma parte do portfólio de investimentos do Banco. “A parceria com a Fecomércio em Sergipe mostra a confiança que o Banco do Nordeste passa na gestão dos ativos de terceiros, com credibilidade e rentabilidade. E as agências têm todo o suporte para ofertar as melhores opções de investimento de acordo com o perfil do investidor”, informou o gerente.

BNB Soberano

Pessoas físicas ou jurídicas, correntistas do Banco do Nordeste, podem investir no fundo de investimento BNB Soberano. Com aplicação inicial de R$ 500 mil e saldo mínimo de R$ 5 mil, o fundo tem taxa global de 0,2% ao ano e não possui carência. Mais informações no portal do Banco do Nordeste, por meio do telefone 0800 728 3030 ou nas 17 agências do BNB em Sergipe.

BNB – Foto: Ascom Fecomércio