BNB e Finep realizam chamada pública para estruturar fundo de R$ 80 milhões voltado a startups

O Banco do Nordeste (BNB) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) estão estruturando o FIP Nordeste Capital Semente, um fundo de investimento em participações (FIP) com R$ 80 milhões de capital inicial comprometido para impulsionar startups iniciantes na área de atuação do BNB, que compreende estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

As propostas podem ser apresentadas até 6 de agosto de 2024. As informações do edital estão disponíveis nos sites da Finep e do Banco do Nordeste.

Os valores serão aportados pelo Banco do Nordeste e pela Finep, cada um com participação de R$ 40 milhões. Segundo Antônio Jorge, superintendente em exercício de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais do BNB, os recursos são suficientes para iniciar o Fundo, porém há possibilidade de entrada de outros cotistas. “Há ainda a necessidade de compromisso pelo gestor vencedor de participação no capital do fundo”, explica.

Antônio Jorge informa que a iniciativa busca fomentar o ecossistema empreendedor de inovação na região, promovendo uma integração maior dos atores envolvidos nas cadeias de negócio e a economia regional.

Banco do Nordeste