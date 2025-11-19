Banco do Nordeste e Ocese assinam parceria para reforçar cooperativas em SE

O Banco do Nordeste (BNB) assinou um termo de cooperação junto à Organização das Cooperativas do Estado de Sergipe. O objetivo é facilitar o acesso e o acompanhamento de crédito para as cooperativas locais. A assinatura foi realizada na sede do Sistema Ocese, no dia 17, em Aracaju.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, e o presidente do Sistema Ocese, João Teles, assinaram o convênio. Participaram também os gerentes executivos do BNB Erison Viana e Lenin Falcão, e a superintendente do Sistema Ocese, Shirllane Bispo.

Com a assinatura do termo, as duas instituições trabalham em conjunto para ampliar o acesso a linhas de crédito como o FNE Cooperativa, que financia cooperativas de produção e cooperados vinculados, em atividades produtivas ligadas aos setores rural, industrial, agroindustrial e artesanal.

Além do acesso ao crédito, com acompanhamento, a parceria prevê a realização de rodadas de negócios e capacitações destinadas ao cooperativismo sergipano, a exemplo das ações orientadas pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do BNB (Prodeter).

“A assinatura do termo amplia o diálogo institucional e fortalece o ecossistema cooperativista de Sergipe. As atividades previstas pelo Prodeter contribuirão para difundir o modelo cooperativo e qualificar grupos atendidos pelo BNB, além de ampliar alternativas de crédito para as cooperativas. É um movimento que estimula iniciativas capazes de gerar desenvolvimento econômico e social no estado”, declarou o presidente do Sistema Ocese, João Teles.

O superintendente estadual do BNB, César Santana, destacou a ampliação da parceria histórica. “O Banco do Nordeste tem uma parceria forte com o setor produtivo e vemos com bons olhos a expansão do trabalho das cooperativas, que desenvolvem um trabalho eficiente em diversas atividades econômicas em Sergipe. Então, a assinatura do convênio reforça nossa atuação conjunta, que deve render ótimos frutos para a economia local”, concluiu.

Ascom BNB – Foto: Ana Laíze Alves/Ocese