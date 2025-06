BNB fecha contratos e movimenta mais de R$ 10 milhões na Feira do Caminhão, em Itabaiana

Empresas e produtores rurais movimentaram R$ 10,6 milhões com o Banco do Nordeste na 58ª edição da Feira do Caminhão, realizada de 9 a 12 de junho no município de Itabaiana, no agreste sergipano. Durante a feira, o BNB contou com equipe para divulgação e liberação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O Banco do Nordeste firmou contratos de crédito e prospectou negócios com o setor caminhoneiro, recursos para custeio agrícola, investimentos pelo programa FNE Inovação, além de crédito via Cartão BNB e para implantação de sistemas de energia solar.

Para o gerente da agência do BNB em Itabaiana, Milton Flávio Magalhães, os resultados do evento reforçaram a parceria com o setor produtivo. “A presença do Banco do Nordeste na feira é muito importante, porque os empresários ficam mais à vontade para buscar informações e encaminhar o financiamento para seus projetos. E uma das principais formas de ativar o elo entre o caminhoneiro e o fornecedor é por meio do Cartão BNB. O empresário contrata o cartão e, com o limite aberto, pode escolher e negociar junto aos fornecedores”, explicou o gerente.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, avaliou a participação no evento. “Nosso compromisso é estar ao lado do empresário, do empreendedor que gera emprego e renda para a população. Por isso estivemos presentes mais uma vez no principal evento de negócios de Itabaiana, um lugar de grande força econômica para o estado de Sergipe. Na feira, reforçamos a parceria com o setor caminhoneiro e os demais segmentos empresariais, que encontram no BNB o crédito certo para investir”, disse.

Os quatro dias da feira foram diversos. Além dos estandes de marcas e parceiros, a programação incluiu exposições em murais, gincanas, sorteios, palestras e concurso para eleger a Rainha dos Caminhoneiros. Ao mesmo tempo, atrações musicais locais e nacionais se apresentaram na Festa dos Caminhoneiros, realizada simultaneamente.

Capital do caminhão

Desde 2014, Itabaiana é reconhecida pelo governo federal como a Capital Nacional do Caminhão. A primeira edição da Feira aconteceu em 1965 e desde então se tornou um dos eventos mais tradicionais no calendário da cidade. Apenas no município, mais de oito mil caminhões estão registrados, segundo dados da prefeitura. Somados às cidades vizinhas, a frota ultrapassa 10 mil veículos.

