BNB fecha semestre com contratações recordes e supera R＄ 21 bilhões aplicados com FNE. Em Sergipe R＄ 1,7 bilhão

O Banco do Nordeste (BNB) contratou, nos primeiros seis meses deste ano, R$ 21,3 bilhões, em toda sua área de atuação, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Foi o maior volume registrado na história do banco em um primeiro semestre. O segundo melhor resultado foi em 2022, com R$ 15,8 bilhões contratados. Na comparação entre os dois períodos, o crescimento foi de 34,8%.

O FNE é a principal fonte de recursos do Banco e foi responsável por alavancar os projetos de infraestrutura, como os de energia e logística. Para esse setor, o BNB destinou R$ 6,5 bilhões nos seis primeiros meses de 2023. Houve um aumento expressivo no setor industrial, que contratou R$ 2,4 bilhões este ano, 73% a mais que no ano passado.

Entre os demais setores, as contratações foram de R$ 5,1 bilhões em agricultura, R$ 3,3 bilhões em pecuária, R$ 1,9 bilhão em comércio, R$ 1,7 bilhão em serviços e R$ 178 milhões em agroindústria.

“Esses números demonstram a atenção que o Banco do Nordeste confere a todos os setores pensando de forma estratégica na recuperação consistente da economia. Apoiamos a infraestrutura para atrair novos negócios, a indústria para ofertar insumos para o mercado e no agronegócio para produção de alimentos no meio rural”, explica o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Segundo o executivo, os resultados nos seis primeiros meses superaram as próprias metas internas em R$ 1 bilhão. “Sabemos que esse momento é de reconstrução da economia. Houve um esforço coletivo para melhoria de processos e avaliação de propostas. Com isso, tenho a certeza de que estamos impactando o desenvolvimento de nossa área de atuação e a vida das pessoas’, afirma.

Recorde em Sergipe

As contratações do FNE em Sergipe, durante o primeiro semestre de 2023, também somaram o maior volume da história do Banco do Nordeste no estado. Ao todo, foram financiados recursos da ordem de R$ 1,7 bilhão, ou seja, uma ampliação de R$ 718 milhões em relação ao mesmo período do ano passado.

Na mesma comparação, o setor que apresentou maior crescimento relativo nas contratações foi a indústria. A alta de foi de quase 128%, passando de R$ 121 milhões para R$ 276 milhões. Também registraram ampliação no crédito os setores de serviços (+47%), agricultura (+31%), comércio (+26%) e pecuária (+24%).

Segundo o superintendente estadual do BNB em Sergipe, César Santana, o crescimento no crédito mostra a força da parceria entre a instituição e o setor produtivo. “Os números traduzem o resultado de um trabalho eficiente de todo o corpo funcional de Sergipe, para atender às demandas do pequeno, médio e grande empreendedor do campo e da cidade. E nossa equipe continua focada para cumprir o planejamento traçado para 2023”, afirma.

Sobre o BNB e o FNE

O Banco do Nordeste é a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 292 agências, está presente em mais de dois mil municípios de sua área de atuação, que abrange os nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O BNB tem como principal fonte de recursos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). As políticas de aplicação do FNE são definidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Fonte e foto NBB