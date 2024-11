BNB leva palestra ao Almoço com Negócios da Acese nesta quinta

Empresários de todos os setores econômicos participam, nesta quinta-feira (21), da 5ª edição anual do Almoço com Negócios, promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese). O evento contará com palestra do analista do Banco do Nordeste (BNB), Fabrizzio Feitosa, com o tema “Capitalize seu potencial: linhas de crédito e a chave para o sucesso empresarial”. O almoço vai ser realizado no auditório do Del Mar Hotel Aracaju.

O público poderá conhecer as diferentes linhas de crédito do BNB, que ajudam as empresas na realização de implantação, ampliação e renovação de projetos, com destaque para soluções inovadoras para se manter no mercado.

Criado em 2005, o Almoço com Negócios da Acese é um espaço tradicional para networking e parcerias entre empresários sergipanos. O evento convida palestrantes para abordar temas contemporâneos e de relevância para o empreendedorismo local, com foco no desenvolvimento socioeconômico de Sergipe.

SERVIÇO

Palestra “Capitalize seu potencial: linhas de crédito e a chave para o sucesso empresarial”

Almoço com Negócios da Acese

Data: 21 de novembro (quinta-feira), às 12h

Local: Del Mar Hotel Aracaju (Av. Santos Dumont, 1500, Coroa do Meio)

Fonte BNB