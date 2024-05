BNB recebe bancos de desenvolvimento da América Latina para definir agenda

“Tenho plena convicção de que juntos construiremos um futuro melhor para os nossos países e para toda a região”. A declaração é do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara na abertura da 54ª Reunião Anual da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide), realizada na sede do BNB, em Fortaleza (CE). O encontro teve início nesta quarta-feira, 15, e segue até sexta-feira.

Paulo Câmara preside a edição da reunião e recebeu o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, o secretário-geral da Alide Edgardo Álvarez e o governador do Ceará, Elmano de Freitas na primeira sessão plenária do evento.

“O tema central desta reunião, ‘O financiamento do desenvolvimento face aos atuais desafios globais’, é de extrema relevância para o momento que vivemos. Em um contexto internacional marcado por incertezas e instabilidades, torna-se ainda mais relevante que as instituições financeiras de desenvolvimento unam forças e busquem soluções inovadoras para superarmos os obstáculos e construirmos um futuro mais próspero para nossos povos”, afirmou o presidente do Banco do Nordeste.

Aloizio Mercadante apresentou o tema central do encontro e ressaltou a importância da Alide no combate às adversidades provocadas pelas alterações climáticas, na industrialização da região e descarbonização da agricultura. “Estamos diante de grandes transformações, em que os bancos de desenvolvimento cumprem e vão cumprir cada vez mais um papel destacado e decisivo na relação entre estado e mercado, por sua capacidade de formular políticas públicas e atuar em um cenário de desafios e oportunidades”, convocou.

O governador Elmano de Freitas destacou inciativas financiadas por bancos de desenvolvimento no Ceará, especialmente pelo Banco do Nordeste. “Esforços colaborativos são fundamentais para transformar incentivos em realidade. O desenvolvimento sustentável requer a participação de todos os setores. Há um povo lá fora sedento por justiça, por conviver com a natureza de maneira justa, equilibrada e com qualidade de vida”, declarou.

Painéis

A programação do primeiro dia de encontro contou com os painéis “Ampliando o financiamento sustentável na América Latina e no Caribe” e “Inclusão financeira das mulheres: bancos públicos de desenvolvimento como catalisadores”. Executivos de diversos países dialogaram sobre os temas e compartilharam boas práticas, na busca de soluções coletivas.

Outros assuntos abordados em painéis foram “Coalizão verde de bancos públicos de desenvolvimento para a região amazônica: desde Belém até Belém” e “Investimentos na América Latina: Desbloqueando oportunidades para a Índia”.

Reunião anual da Alide

Mais de 250 pessoas de 26 países estão participando da reunião anual da Alide, que segue até sexta-feira, dia 17. A programação completa está disponível no site do encontro. O evento anual está em sua 54ª edição e é uma iniciativa da Alide, com apoio do BNB, BNDES, Governo do Ceará e Entrepay.

