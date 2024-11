BNB registra crescimento de 30% no crédito para beleza e estética em SE

Eliene Santos tem um salão de beleza em Nossa Senhora das Dores, na região Agreste do estado. Ela iniciou a carreira há 21 anos, quando fez o curso de cabeleireira do Senac, realizado na carreta que chegou ao município. O segundo passo foi entrar no programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (Crediamigo) em 2010. Com recursos do programa, este ano realizou o sonho de investir em energia solar. Assim, enxugou o orçamento mensal e levou sustentabilidade ao negócio.

Assim como ela, centenas de empreendedores do setor de beleza e estética buscam financiamento no Crediamigo e em outros programas do BNB. De janeiro a setembro, a instituição registrou 297 contratos de crédito com o setor em Sergipe, que totalizam R$ 70,9 milhões. O crescimento é de 30,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram aplicados R$ 54,4 milhões no estado.

“É um setor que emprega muitas pessoas, que oferecem serviços em casa, trabalham em domicílio ou montam pontos externos. Alguns começam como microempreendedores e aos poucos crescem, viram micro e pequenos empresários. O BNB acompanha de perto, com crédito e orientações sobre como aplicar mais e melhor”, explicou o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana.

Nesta semana, entre os dias 17 e 19, equipes do Crediamigo tiveram contato direto com uma série de profissionais da beleza e distribuidores de cosméticos, na 10ª edição do Aracaju Beauty Hair. Patrocinado pelo BNB, o evento reuniu 90 empresas de vários estados, no Centro de Convenções AM Malls, na capital.

O gerente de negócios do Crediamigo, José Alysson Torres, informou que a participação no evento foi importante para prospectar novas contratações. “Nossas equipes divulgaram produtos e linhas de crédito, com destaque para as condições diferenciadas, principalmente nessa reta final do ano. Muitos empreendedores que participaram do evento, tanto de Sergipe quanto de outros estados, se interessaram pelo nosso microcrédito”, disse o gerente.

Fonte e foto BNB