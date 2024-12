Brava Energia volta a produzir óleo em campo de Sergipe

A Brava Energia informou que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizou a retomada da produção no campo de Papa-Terra, localizado em Sergipe. A previsão é que isso ocorra já a partir desta semana. O Polo Carmópolis, onde está o “Papa-Terra” foi adquirido em 2021.

A Brava interrompeu a produção do campo em 4 de setembro a pedido da ANP para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção. As ações da empresa avançaram quase 9% antes de terem as negociações suspensas em razão da divulgação do fato relevante.

No final de outubro deste ano, a companhia conseguiu a revisão do Plano de Desenvolvimento (PD) das 11 concessões do Polo Carmópolis, processo que viabilizou a extensão da vida útil dos campos por mais 27 anos.

Fonte: Infomoney