Cadeia do turismo é impulsionada com 14ª Bienal de Design

A 14ª Bienal Brasileira de Design, que tem o apoio do Governo de Sergipe, vai começar nesta sexta-feira, 6, e prossegue até o dia 20 de dezembro. Serão 15 dias com inúmeras atividades que celebram e fomentam o design brasileiro. Com entrada gratuita, a estimativa é de que dez mil pessoas visitem o Centro de Convenções AM Malls – Sergipe, em Aracaju. Destaque-se que um evento desse porte impulsiona a cadeia do turismo, movimentando segmentos como as redes hoteleira, de bares e restaurantes, e de agências de viagens. A bienal, que teve captação da Secretaria Especial da Comunicação Social (Secom) e apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), contribui para consolidar Sergipe, cada vez mais, como destino relevante para o turismo de eventos.

São esperados turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, Pernambuco e Pará. Entre os participantes, estarão escritórios e profissionais premiados, além de estudantes de diversas escolas e de universidades da região. Ressalte-se que Sergipe é o primeiro estado do Nordeste a receber uma edição da Bienal Brasileira do Design.

“Estamos muito honrados pela escolha por Sergipe. É uma escolha estratégica, já que somos um estado bem-localizado geograficamente e temos boa estrutura turística”, declara a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita. Segundo ela, os hotéis, bares e restaurantes estão preparados para receber os visitantes, que serão tratados com a hospitalidade e alegria tão inerentes ao sergipano, movimentando a economia por meio do turismo de eventos.

Rede hoteleira

A gestora hoteleira do hotel Recanto da Orla, Keilla Samira Rodrigues Moura, está bastante otimista, com expectativas muito positivas quanto à ocupação nos próximos dias, que, de acordo com ela, deve chegar a 90%. “Nós fizemos uma parceria junto à Bienal e oferecemos uma tarifa diferenciada. Estamos aguardando com muita expectativa, visto que nosso turismo, cada vez mais, está evoluindo, crescendo e trazendo muitos turistas para nossa capital”, opina.

Keilla Moura destaca, ainda, o fato de agora ser o início da alta temporada no setor turístico, quando a ocupação hoteleira é naturalmente mais elevada com festas, como o Natal e o réveillon. Por outro lado, ela aponta que, em virtude de eventos de grande porte, como a Bienal, há um movimento especial no segmento hoteleiro, tanto que o Recanto da Orla se preparou para receber todos os atores envolvidos com um atendimento diferenciado.

Uma das funcionárias da pousada Transcar Suítes, Jocelina Silva, também afirma que as expectativas da equipe são as mais positivas possíveis. Ela estima que, até o fim da Bienal, a ocupação chegue a 100%. Para Jocelina, tal resultado também é fruto dos investimentos do Governo de Sergipe na promoção do destino. “Isso dá visibilidade ao estado em um contexto não somente pontual para eventos, mas, também, para outras áreas do turismo. Graças aos eventos de grande porte, tivemos um aumento de mais de 30% da procura. Consequentemente, mudamos nosso público, que vinha praticamente da Bahia e de Alagoas. Agora, recebemos de estados do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. A promoção do Governo tem nos deixado em evidência”, afirma.

Turismo de eventos

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, por sua vez, comenta que o turismo no estado vive um momento singular e muito especial. Segundo ele, Sergipe nunca teve tantos eventos, inclusive simultâneos, atraindo milhares de turistas, como nos últimos dois anos. Diante disso, o presidente da Abav/SE aponta que o ineditismo de realizar a 14ª edição da Bienal Brasileira de Design em Aracaju mostra como o turismo de eventos está se consolidando no estado.

“Este cenário é muito positivo e nos deixa ainda mais otimistas quanto ao futuro do turismo em Sergipe. E, claro, isso reverbera para o nosso segmento, em especial, o que engloba agências de receptivos. Temos as melhores expectativas de que muita gente participe dessa bienal tão importante nacionalmente e que aproveite para conhecer nossas belezas naturais e demais atrativos turísticos também no interior do estado, o que deve ampliar a procura em, pelo menos, 30%, especialmente porque estamos iniciando a alta temporada”, salienta Ravison Souza.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), Bruno Dórea, também vibra com o fato de que Sergipe, mais uma vez, abriga um evento de grande porte de parâmetro nacional. Segundo ele, isso traz um movimento grande para o estado. “A Bienal Brasileira de Design se enquadra no turismo de eventos, que mexe com a cadeia turística durante a semana. Isso impulsiona ainda mais as empresas que podem estar no caminho desta rota”, explica.

Bruno Dórea analisa que, no segmento de bares e restaurantes em Sergipe, a praxe é trabalhar e receber turistas nos finais de semana. Com o turismo de eventos, na concepção dele, há muitos benefícios para o setor. “Essa é a importância do turismo de negócio, do turismo esportivo, de todo o turismo que não seja somente o de lazer, pois consegue direcionar e cativar muito mais a cadeia turística, o que mostra resultados muito rápidos. Então, o Governo de Sergipe está de parabéns, inclusive, por lançar o programa ‘Sergipe Portas Abertas’, que é justamente sobre esse mercado. É um mercado que temos que ter que pensar semanalmente”, pondera o presidente da Abrasel/SE.

Foto divulgação