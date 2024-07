Caixa lança campanha para renegociar dívidas com desconto de até 90%

A Caixa Econômica Federal vem oferecendo aos clientes a oportunidade de quitar dívidas comerciais com até 90% de desconto, de acordo com as condições de cada contrato. Essa oportunidade especial faz parte da campanha “Tudo em Dia Caixa”, e são válidas para clientes comerciais pessoa física e jurídica.

De acordo com o banco, cerca de 5 milhões de clientes, sendo 4,6 milhões de pessoas físicas e 418 mil pessoas jurídicas, podem regularizar as finanças e retomar a cidadania financeira, abrangendo uma total de 8 milhões de contratos. “Mais de 80% dos contemplados na campanha podem liquidar suas dívidas pagando até R$ 2 mil”, diz a instituição financeira.

Os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos externos em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto.

Onde negociar?

A Caixa oferece a negociação de dívidas também em seus canais digitais. Aproximadamente 90% das propostas da campanha Tudo em Dia Caixa estão habilitadas para efetivação por meio do site da campanha e app Cartões Caixa.

O banco também disponibiliza a negociação nos canais de atendimento remoto do banco como WhatsApp Caixa 0800 104 0 104 e pelo Alô Caixa nos telefones 4004 0104 (capitais) e 0800 104 0 104 (demais localidades).

Nas unidades lotéricas, é possível ter acesso às condições especiais para quitação de valores até R$ 5 mil reais, informando o CPF.

Durante o período da campanha, o Caminhão Tudo em Dia Caixa estará presente em várias cidades do país prestando atendimento em locais de fácil acesso. A rota atualizada com as cidades que receberão o caminhão pode ser consultada no site da Caixa.

Para os contratos comerciais que não estão contemplados na campanha de descontos, a Caixa também disponibiliza: ​

– Renegociação de dívidas em até 120 meses;

– Parcelamento das faturas e acordo de cartões de crédito pelo APP Cartões CAIXA;

– Renegociação de contratos de crédito rural.

Habitação

Contratos habitacionais em atraso possuem condições especiais para negociação, de acordo com o perfil do contrato. Por meio do APP Habitação CAIXA é possível:

– Utilizar o saldo de FGTS para pagar até 80% da prestação mensal do financiamento habitacional, compreendendo até 6 prestações em atraso;

– Incorporar encargos ao saldo devedor;

– Pausa, de acordo com o perfil do contrato.

Com informações da Caixa