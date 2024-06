CAIXA lança linha de crédito pra transformação digital de estados e municípios

Entes públicos terão acesso a financiamento para projetos relacionados a tecnologia e inovação pelo FINISA

A CAIXA lançou a linha de crédito FINISA Transformação Digital, que apoia ações para a aquisição de equipamentos de informática, instalação de rede e conexões de fibra ótica, aquisição de equipamentos de distribuição de sinal de internet e processamento de dados. Além disso, também será possível adquirir sistema para gerenciamento de bilhetagem e de administração da malha rodoviária, dentre outros.

O lançamento está alinhado à Estratégia Nacional de Governo Digital – ENGD, coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que apresenta um conjunto de recomendações estratégicas voltadas para ampliação e simplificação do acesso do cidadão aos serviços públicos.

A CAIXA é parceira estratégica do MGI para a implementação dessa estratégia junto a estados e municípios, ofertando linhas de financiamento e assistência técnica, de modo a assegurar a modernização do Estado, promover o desenvolvimento sustentável e identificar a cooperação entre os entes federados e com a sociedade.

O FINISA Transformação Digital oferece condições especiais, inclusive com benefícios para os entes públicos que possuem o Selo CAIXA Gestão Sustentável, outra iniciativa que busca reconhecer os municípios que apresentam boas práticas de ESG na gestão pública local.

“O FINISA Transformação Digital chega para complementar o portfólio da CAIXA com o setor público, proporcionando apoio financeiro a estados e municípios para modernização e desburocratização da prestação de serviços”, explica Tiago Cordeiro, vice-presidente de Governo interino da CAIXA.

Para 2024, a CAIXA investirá R$ 8 bilhões no FINISA cujos recursos serão destinados a transformação digital, iniciativas sustentáveis, saneamento e infraestrutura. A linha traz uma nova possibilidade de financiamento, fortalecendo o papel da CAIXA como o principal parceiro do setor público e signatária da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Selo CAIXA Gestão Sustentável:

O selo é um reconhecimento criado pela CAIXA para municípios demonstram boas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG) na gestão pública local. A avaliação é feita com base em 21 indicadores, classificados sob quatro aspectos: Ambiental, Social, Governança e Climático.

Caso o município atenda aos critérios exigidos, o proponente recebe o certificado Selo CAIXA Gestão Sustentável no nível alcançado.

Saiba mais no site da CAIXA.

Assessoria de Imprensa da CAIXA