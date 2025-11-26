Campanha de fim de ano: Banese Card terá superprêmio de R$ 1 milhão de pontos Livelo

O final de ano será de muitos prêmios para os clientes Banese Card, com a realização da campanha de final de ano “Virada Premiada Banese Card”. Até 31 de dezembro, cada compra com valor mínimo de R$ 30 feita com o verdinho dará ao usuário o direito de um giro na roleta da sorte, dentro do aplicativo do cartão, para concorrer a prêmios instantâneos de até R$ 500 em créditos na fatura. A disponibilização do giro acontecerá em até 24 horas após a compensação da compra.

Além disso, a cada R$ 300 acumulados em aquisições feitas utilizando o Banese Card em lojas credenciadas de todo o país, físicas ou online, o cliente receberá um número da sorte para concorrer ao superprêmio de R$ 1 milhão de pontos Livelo. Se as compras forem pagas através de maquininhas Mulvi Pay, a quantidade de números da sorte é duplicada. O sorteio do superprêmio será realizado no dia 14 de janeiro de 2026, através da Loteria Federal, e o Banese Card divulgará o ganhador no dia 15/01. Os números da sorte estarão disponíveis no App em até dois dias úteis após a compensação das aquisições.

Compras com valores acima de R$ 30 não são cumulativas para gerar tentativas na roleta da sorte, portanto, se o usuário fizer uma compra de R$ 1 mil ele receberá apenas um giro, mas ganhará três números da sorte para o superprêmio, e neste caso, ainda restarão R$ 100 para serem somados a um novo valor de compra.

Para participar da campanha, iniciada no dia 19 de novembro e que acontecerá até 31 de dezembro, o cliente Banese Card deve acessar o aplicativo e dar o aceite na promoção. Caso a campanha não apareça para o usuário, é indicado atualizar o aplicativo do verdinho no Apple Pay ou no Google Store.

Podem participar da promoção “Virada Premiada Banese Card” qualquer pessoa física residente e domiciliada no Brasil, e que esteja em dia com o verdinho, desde que cumpra os critérios de participação especificados no regulamento. As movimentações feitas pelos cartões titular e adicional (quando houver) serão computadas no nome do usuário principal.

Ascom Grupo Banese