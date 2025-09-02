Campus Party Weekend Aracaju promete inovação e impacto social em Sergipe

Com a mudança de local para a Universidade Tiradentes (UNIT), edição sergipana reforça sua proposta de aproximar tecnologia, criatividade e impacto social

Aracaju, setembro de 2025 – Com a chegada da Campus Party Weekend Aracaju, cresce a expectativa entre os sergipanos pelas experiências que o evento oferecerá a mais de 15 mil participantes na Universidade Tiradentes (UNIT), entre os dias 24 e 26 de outubro. Realizado em parceria com a Prefeitura de Aracaju, a capital sergipana será palco de projetos que buscam transformar as políticas de ciência, tecnologia e empreendedorismo do estado.

O papel da Campus Party é revolucionar e inovar por meio de iniciativas que impactam diretamente o dia a dia das pessoas. Um exemplo marcante foi o ConectaSUS, criado durante o Hackathon “Desafio Zé Gotinha”, idealizado pelo Ministério da Saúde na edição de Brasília, em 2019. Na ocasião, equipes formadas por jovens estudantes, programadores, designers e outros profissionais desenvolveram uma ferramenta para fortalecer e ampliar a cobertura vacinal no país. Pouco tempo depois, o aplicativo se tornou essencial para o monitoramento e apoio no combate à Covid-19. Aracaju também será palco de iniciativas com potencial para gerar soluções práticas e transformadoras para a sociedade.

“A Campus Party é um celeiro de novas ideias, onde nascem soluções capazes de impactar diretamente a sociedade. As conexões que o evento promove incentivam os jovens a transformarem conhecimento em projetos reais. Nossa expectativa é que Aracaju não apenas receba a Campus Party, mas estimule o surgimento de iniciativas que possam ganhar o Brasil e transformar a vida das pessoas”, ressalta Francesco Farruggia, presidente global da Campus Party.

Desde o ano passado, a Campus Party também se consolidou como palco para discussões sobre a regulamentação da IA, com a realização de um Fórum por edição, que tem como objetivo avançar na agenda regulatória do país. A iniciativa ganhou destaque após Goiás aprovar, em maio, a primeira lei estadual sobre Inteligência Artificial no Brasil, resultado direto das discussões e hackathons realizados em edições anteriores do encontro. Em Sergipe, o debate seguirá essa mesma linha, estimulando reflexões sobre o futuro da tecnologia e seu impacto na sociedade.

O empreendedorismo é outro pilar da Campus Party. Na edição Weekend realizada no Piauí, em 2024, a Campus Startups reuniu diversos empreendedores com projetos inovadores. Empresas como No Mercado, Bamex, Bego, Zip Map e Implant File dividiram uma premiação de R$ 1,5 milhão para expandir seus negócios. Agora, é a vez das startups sergipanas se inscreverem pelo site oficial e apresentarem suas ideias.

Programas que geram conexões

A Campus Party Weekend Aracaju também será palco de programas que fortalecem a conexão entre os campuseiros. Um dos destaques será o Campus Future, espaço para que estudantes apresentem projetos capazes de mostrar ao mundo como tecnologia, criatividade e propósito podem transformar realidades. As inscrições já estão abertas no site oficial.

Outro programa que promove essa integração é o Comunidades. Nele, grupos ligados à tecnologia, criatividade, cultura geek e inovação organizam atividades, encontros e experiências dentro do evento, criando laços e incentivando a participação em futuras edições da Campus Party.

Campus na Estrada democratizando a ciência e inovação

Além da programação do CPWeekend Aracaju, a cidade receberá o projeto Campus na Estrada, iniciativa voltada à democratização do acesso à ciência, tecnologia e inovação. Entre os dias 1º e 5 de setembro, serão realizadas mais de dez palestras presenciais no SENAC, SENAI, IFS, UFS, UNIT, Escola Olga Benário, Escola José Conrado de Araújo, Escola Jaime Araújo, Colégio Amadeus, Colégio CCPA, Colégio Ideal e Colégio do Salvador, impactando aproximadamente dois mil estudantes.

Palestrantes confirmados

Outro ponto alto da Campus Party Weekend Aracaju será as palestras com nomes já conhecidos pelo público que acompanha o universo geek, a inovação, a tecnologia e os influenciadores digitais.

Referência nacional no ensino de tecnologia, Gustavo Guanabara é um dos palestrantes confirmados para a edição sergipana. Criador da plataforma gratuita Curso em Vídeo, que ensina programação e desenvolvimento web, Guanabara tem se destacado pela forma acessível de compartilhar conhecimento e por impactar diretamente na formação de novos profissionais da área.

Outro nome de destaque é o de Dado Schneider, comunicador que mistura humor, comportamento e reflexões sobre a era digital em suas apresentações, sempre provocando o público a pensar sobre o futuro da comunicação e da tecnologia.

A dupla Muca Muriçoca e Gordox também marcará presença no evento. Os dois, que comandam o podcast Groselha Talk, prometem levar para o palco da Campus Party debates bem-humorados sobre o universo gamer e o entretenimento.

As inscrições para a Campus Party Weekend Aracaju já estão abertas. Para dúvidas e mais informações, acesse: https://brasil.campus-party.org/cpweekend/aracaju/

Serviço Campus Party Weekend Aracaju

Data: de 24 a 26 de outubro.

Horário: das 9h às 20h.

Local: Universidade Trindade (UNIT).

Inscrições: https://brasil.campus-party.org/cpweekend/aracaju/

Campus na Estrada: https://brasil.campus-party.org/campus-na-estrada/

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo o mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há mais de 15 anos.

