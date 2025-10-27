Campus Party Weekend Aracaju supera expectativas e registra 10 mil participantes

A Campus Party Weekend Aracaju encerrou sua edição no último domingo, 26, na Universidade Tiradentes (UNIT) superando todas as expectativas iniciais. O evento, realizado pelo Instituto Campus Party em parceria com a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, registrou a circulação de mais de 10 mil pessoas ao longo dos dois dias, número que superou a expectativa inicial de público.

A mobilização transformou a capital sergipana em um vibrante polo de tecnologia, criatividade e inovação. A programação gratuita mergulhou em temas cruciais como inteligência artificial, robótica, empreendedorismo e cultura digital, reunindo estudantes, pesquisadores, empreendedores e criadores de conteúdo.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Dilermando Júnior, celebrou o impacto duradouro do evento na cidade.

“Estamos finalizando um evento maravilhoso, significativo e transformador, que trouxe muita energia, solução, tecnologia e inovação para a nossa cidade. O legado principal que fica é a necessidade de pensarmos em ecossistema, ajudando-nos mutuamente para produzir o máximo de conhecimento possível”, destacou Dilermando.

Ideathons e Fórum de IA

Um dos pontos altos da CPWeekend Aracaju foram os Ideathons, as maratonas de inovação que desafiaram equipes multidisciplinares a desenvolver soluções criativas para problemas reais em apenas dois dias, estimulando o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Os desafios desta edição incluíram o Ideathon SERPRO, com o tema “Aracaju de amanhã: conectando jovens talentos à economia do futuro”, e o Ideathon Prefeitura de Aracaju e Governo do Estado, que focou na criação de soluções para tornar os serviços digitais públicos e privados mais acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência.

As equipes vencedoras, que receberão premiações que somam R$ 10 mil, foram: Grupo Hub+ com os participantes Raiana Silva, Tainá dos Santos e Paulo, que venceram o Ideathon SERPRO; e o Grupo ARA com os participantes Laiza Aragão, Ellen Ana e Alec Vinícius, que venceram o Ideathon Prefeitura/Governo.

Outro destaque da programação do evento foi o Fórum do Marco Regulatório da Inteligência Artificial, que promoveu debates essenciais sobre o uso ético e responsável da tecnologia e os desafios da regulação no Brasil. O fórum contou com dois painéis centrais: o primeiro, “Adolescência Digital entre Telas e Algoritmos”, mediado pela jornalista Jéssica Senra, abordou a proteção dos jovens, a influência das telas e a necessidade de regulamentações.

O segundo painel, “Agentes de IA e Gêmeos Digitais: O Futuro da Inteligência Artificial em Diferentes Setores”, explorou aplicações práticas em áreas como direito, trabalho, saúde e serviços públicos. Entre os palestrantes, estavam nomes de referência como Gustavo Guanabara, Débora Garofalo, João Victor Archegas, Sandeco Macedo, Gerson Yoshinari e Carlos Rodrigo Fonseca.

“A Campus Party Weekend Aracaju não apenas democratizou o conhecimento e inspirou o público presente, mas reforçou o nosso propósito global. Ao trazer discussões vitais sobre IA e impacto social para Sergipe, reforçamos que o futuro digital precisa ser construído de forma colaborativa e inclusiva, integrando jovens talentos, empreendedores e educadores no ecossistema de inovação do Nordeste”, aponta Francesco Farrugia, Presidente Global da Campus Party.

O sucesso da Campus Party Weekend Aracaju, que contou com mais de 100 palestras além de atividades como a Arena de Drones e os programas Campus Startups e Campus Future, promete abrir caminho para novas e maiores edições, consolidando Sergipe no mapa da tecnologia nacional e internacional.

Texto e foto AAN