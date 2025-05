Cartão CMais Inclusão será entregue nas agências do Banese a partir desta sexta

A partir desta sexta-feira, 23, os novos beneficiários do programa ‘CMais Inclusão’, auxílio de transferência de renda do Governo de Sergipe, vão contar com um novo local de retirada do cartão em todo o estado. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com o Banco do Estado de Sergipe (Banese), passará a entregar os cartões diretamente aos seus titulares nas 42 agências do Banese distribuídas pelo interior sergipano.

Com a medida, a Seasic busca garantir mais comodidade, agilidade e descentralização no atendimento aos cidadãos que vivem fora da capital. Assim, os beneficiários poderão retirar o cartão na unidade bancária mais próxima de suas casas, evitando deslocamentos e facilitando o acesso ao benefício. Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a ampliação dos pontos de entrega representa mais um passo importante na política de cuidado com a população.

“Estamos trabalhando para tornar o acesso ao CMais cada vez mais ágil e humanizado. Levar os cartões para as agências do Banese facilita a vida do cidadão, especialmente dos que vivem nos municípios. Essa é uma política pública pensada com responsabilidade, que valoriza a dignidade das pessoas e fortalece a cidadania”, destaca a secretária.

A nova estratégia reforça a parceria entre a Seasic e o Banese, como também reafirma o compromisso do Governo do Estado com a inclusão social, cidadania e geração de renda. Nos últimos três anos, mais de 443 mil cidadãos foram beneficiados pelo programa CMais Inclusão, representando um investimento superior a R$ 63 milhões em dignidade, respeito e oportunidade para quem mais precisa.

Logística de distribuição e acesso

Em Aracaju, a entrega dos cartões seguirá sendo realizada presencialmente na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania. Já nos municípios contemplados com ações dos programas itinerantes do Governo do Estado, como o ‘Sergipe é Aqui’ e ‘Ciranda Sergipe’, os cartões poderão ser retirados durante os eventos, promovendo um maior alcance na distribuição.

Para as cidades que ainda não contam com agências do Banese, a lista com os pontos de retirada está disponível no site da Seasic (assistenciasocial.se.gov.br), garantindo que todos os contemplados tenham acesso ao benefício de forma eficiente e organizada.

Foto: Ascom/Seasic