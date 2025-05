Celi é destaque na Forbes Brasil por empreendimentos de alto padrão em Aracaju

A Construtora Celi, referência no mercado imobiliário sergipano, ganhou destaque nacional na edição 129 da Forbes Brasil. Em reportagem especial sobre o avanço do Nordeste em áreas como economia, inovação e mercado imobiliário, a publicação destacou os empreendimentos Neruda e Garden Village, ambos localizados em Aracaju.

O reconhecimento vem em um momento simbólico: nesta quinta-feira, 22 de maio, a empresa completa 57 anos de fundação, reafirmando sua trajetória marcada por solidez, qualidade e responsabilidade social no setor da construção civil.

Intitulada “Especial Nordeste: economia, inovação e mercado imobiliário na região que mais cresce no país”, a reportagem posiciona Aracaju entre os polos emergentes do segmento de alto padrão. O Neruda, na Orla da Atalaia, se destaca pela vista para o mar e pela arquitetura integrada ao entorno — entre o oceano e uma praça planejada com mais de 6 mil metros quadrados. O projeto foi concebido com atenção especial à harmonia urbana e aos detalhes de acabamento, como as portas Florense Inside e mobiliário assinado por designers renomados. O paisagismo leva a assinatura do escritório Takeda Design.

Assim como outros empreendimentos da linha de alto padrão da Celi, o Neruda conta com o selo Home Flex, que permite aos clientes personalizar os apartamentos durante a obra, adaptando-os às necessidades de cada família. Lançado com forte adesão do mercado, alcançou 75% das unidades vendidas em apenas três dias.

O Garden Village, na valorizada Farolândia, apresenta o conceito de condomínio fechado de alto padrão, a poucos metros da praia da Atalaia. São 53 mil metros quadrados repletos de diferenciais e com apenas 65 lotes exclusivos.

“É uma honra ver o Neruda e o Garden Village reconhecidos pela Forbes Brasil como referência em empreendimentos de luxo no Nordeste. Esse reconhecimento valida o nosso compromisso com a excelência, a arquitetura autoral e a valorização das belezas naturais da nossa região. Cada projeto nasce com o propósito de oferecer mais do que moradia — queremos proporcionar experiências de viver com sofisticação, inovação e identidade”, afirma Maria Celi, diretora corporativa da empresa.

O design assinado por Wesley Lemos e Melina Romano, a localização estratégica e as soluções sustentáveis reforçam a proposta da Celi de entregar não apenas imóveis, mas valor à cidade e à vida das pessoas. O nível de excelência é resultado do trabalho integrado entre as áreas de produto, engenharia, comercial e marketing, junto aos escritórios parceiros.

Para o presidente da empresa, Luciano Barreto, o reconhecimento nacional também projeta o potencial da capital sergipana. “Aracaju se destaca pela qualidade de vida, segurança e custo competitivo do metro quadrado. Temos orgulho de contribuir com esse desenvolvimento, sem abrir mão da responsabilidade social e do cuidado com a cidade.”

Com mais de 1,6 milhão de metros quadrados construídos e milhares de famílias impactadas, a Construtora Celi celebra 57 anos renovando seu compromisso com a inovação, a ética e o desenvolvimento urbano sustentável.

Texto e foto Marcelo Carvalho

