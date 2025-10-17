CENÁRIO POLÍTICO DE SERGIPE VIVE MOMENTO DE TRANSFORMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA GESTÃO PÚBLICA

Segundo técnico do setor de planejamento estratégico de Sergipe, que preferiu não aparecer na matéria, o cenário político de Sergipe vive um momento de transformação estratégica, com foco na modernização da gestão pública, ampliação da conectividade e investimentos em inovação. O governo estadual tem adotado medidas que visam alinhar políticas públicas às demandas da população, com base em planejamento e cooperação federativa.

A avaliação, feita nesta sexta-feira (17), diz ainda que o Governo de Sergipe estruturou seu Plano Estratégico para o biênio 2025–2026 com base em quatro eixos principais, utilizando a plataforma Target para monitoramento ativo de metas e projetos. Segundo o secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, esse modelo permite decisões mais assertivas e alinhadas às necessidades dos cidadãos.

Acrescentou que “em agosto, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado autorizou Sergipe a contratar um empréstimo de US$ 53,6 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos serão destinados ao programa “Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (Conecta-se)”, que busca ampliar o acesso à internet, modernizar os serviços públicos e incentivar soluções de energia limpa”.

Disse ainda que em Sergipe também aderiu ao pacto nacional promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD), que reúne 21 estados em uma iniciativa inédita para aprimorar a gestão pública e impulsionar a inovação. O acordo fortalece a cooperação entre governos estaduais e o federal, com foco na melhoria dos serviços oferecidos à população.

A política sergipana em 2025 se destaca por sua abordagem técnica e colaborativa, com investimentos em tecnologia e planejamento que prometem transformar a relação entre o Estado e seus cidadãos. A expectativa é que essas ações consolidem Sergipe como referência em gestão pública eficiente e inovadora.