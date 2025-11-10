Cencosud alcança crescimento de 5,1% em sua receita no terceiro trimestre

Operação no Brasil apresentou avanço de rentabilidade

Cencosud reportou um aumento em sua receita de 5,1% interanual durante o terceiro trimestre de 2025, devido a um sólido desempenho de suas operações. Ao excluir o efeito da hiperinflação na Argentina, o crescimento das vendas subiu para 6,1% com relação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2025, Cencosud deu início a um novo plano estratégico para impulsionar uma transformação integral e que representa um investimento chave para o futuro, cujo objetivo é evoluir para uma organização mais simples, ágil e sinérgica. Neste sentido, a Companhia implementou um plano de produtividade com iniciativas que simplificam estruturas, otimizam processos e fortalecem sua capacidade competitiva.

Estas ações implicaram em um gasto extraordinário que afetou os resultados do período, mas que busca crescer com maior rentabilidade no médio e longo prazo. Diante de um contexto desafiador na região, Cencosud registrou crescimento na receita. A Colômbia foi destaque com maior crescimento nas vendas desde 2022, impulsionada pela

adaptação de formatos e um plano de negócios renovado. No Brasil, a Companhia apresentou uma melhoria sequencial de Same Store Sales (SSS) em comparação com os trimestres anteriores e inaugurou a loja Prezunic Tingüi, em Campo Grande, sua 39ª loja no Rio de Janeiro.

O aumento nas vendas do Chile, por sua vez, reflete um crescimento consistente em todos os seus formatos, fortalecido principalmente pelo aumento do canal online em supermercados e maiores vendas em Lojas de Departamento. Na Argentina, a operação cresceu acima da inflação, o que se explica pelo bom desempenho de Jumbo e pela força das marcas próprias.

Nos Estados Unidos, as vendas expandiram devido a um aumento de 15,4% (a/a) nas vendas online e à contribuição das novas lojas. O Peru manteve um crescimento na receita impulsionado principalmente pelo aumento das vendas online de 27,8% (a/a) e pelo desenvolvimento das vendas B2B através do Metro Almacén.

“Continuamos impulsionando nosso novo Plano Estratégico, acelerando a expansão orgânica e o fortalecimento das nossas propostas de valor com inaugurações, ampliações e remodelações de lojas e shopping centers, reforçando assim nossa presença na região”, comentou o Gerente Geral da Cencosud, Rodrigo Larraín.

O EBITDA ajustado consolidado registrou uma diminuição devido aos efeitos contábeis associados com a hiperinflação na Argentina e pelos gastos extraordinários associados à execução do plano de produtividade.

Excluindo ambos os efeitos, o EBITDA ajustado alcançou USD 347 milhões, registrando uma queda de 2,4% frente ao terceiro trimestre do ano anterior. No Brasil, o EBITDA ajustado cresceu dois dígitos, enquanto no Peru e nos Estados Unidos esse indicador foi impulsionado por medidas de controle de despesas e pelo desenvolvimento contínuo da proposta de valor. Da mesma forma, a Colômbia alcançou um EBITDA Ajustado positivo em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Por sua vez, Chile e Argentina tiveram queda no EBITDA ajustado, principalmente devido aos gastos associados à implementação do plano de produtividade e ao aumento das despesas em geral.

O lucro líquido reportado do trimestre atingiu USD 9 milhões, o que representa uma diminuição de cerca de 90% em relação ao mesmo período de 2024, devido às despesas associadas ao plano de produtividade, ao maior custo financeiro decorrente da hiperinflação na Argentina e ao impacto da variação cambial anual.

Esse contexto desafiador também afetou o lucro líquido distribuível do trimestre; no entanto, a Cencosud demonstrou resiliência e avanços em sua estratégia, realizando ajustes em formatos e propostas de valor, mantendo o foco nos clientes e na qualidade do serviço. Como resultado, o lucro líquido distribuível acumulado no ano atingiu USD 142 milhões, 41,4% a mais do que em 2024.

Por fim, cabe destacar que durante o trimestre a Cencosud completou a compra de 33% do The Fresh Market, alcançando 100% da propriedade, acelerando a integração da rede de supermercados de especialidade nos Estados Unidos. Com esse marco, a Cencosud consolida a presença naquele país e sua estratégia de expansão internacional.

“Em um contexto desafiador, os resultados do trimestre refletem avanços em nossa estratégia, com ajustes em formatos e propostas de valor, mantendo sempre o foco em nossos clientes e na qualidade do serviço”, finalizou Rodrigo Larraín.

Texto e foto Shirley Vidal