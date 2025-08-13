Citros Show 2025 reúne cadeia produtiva para fortalecer citricultura no NE

Evento em Aracaju reúne produtores, pesquisadores e empresas para discutir desafios e oportunidades do setor em Sergipe e na Bahia

A 3ª edição do Citros Show começou nesta quarta-feira (13), em Aracaju, reunindo produtores, especialistas, instituições e empresas para debater soluções, trocar experiências e apresentar tecnologias voltadas à citricultura. Realizado na sede da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), o evento se consolida como espaço estratégico para o fortalecimento da cadeia produtiva da laranja, especialmente em Sergipe e no norte da Bahia, regiões que registram avanços significativos em produtividade.

Idealizado pelo engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lima, o encontro busca alinhar tecnologia de ponta, segmentar a cadeia e atender produtores de todos os portes. “O Nordeste desponta como polo de expansão agrícola. Sergipe e o norte da Bahia têm apresentado um crescimento impressionante em produtividade, resultado do uso de tecnologias modernas e manejo eficiente. Nosso objetivo é reunir todos os elos do setor para trocar conhecimento e criar oportunidades que mantenham esse ritmo de evolução”, afirmou.

O produtor Édson Santos, que atua em regiões como Cristinápolis, Umbaúba e Boquim, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento da cadeia produtiva. “Esse evento é muito importante para a nossa região. Agradecemos ao Zé Hugo por trazer o segmento para cá e fortalecer a citricultura sergipana. Representamos o grupo Elizeu Rezende, que nasceu da agricultura familiar e hoje é um dos maiores produtores da região. É uma satisfação participar de um encontro que promove conhecimento, negócios e valoriza nosso setor.”

Cerimônia de abertura

Durante a abertura, o secretário estadual da Agricultura, Zeca Ramos, anunciou investimentos como a reativação do Centro Tecnológico de Boquim, a implantação de viveiros por meio de contrapartidas a pequenos e médios produtores, além do mapeamento de áreas estratégicas, inclusive no interior, para melhorar a produtividade e a logística do setor. “A citricultura é a agricultura mais importante de Sergipe em termos de geração de emprego, e precisamos preservar isso”, destacou.

A programação técnica teve início com a palestra de Rodrigo Boaretto, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com o tema Atualizações sobre Nutrição na Citricultura. Rodrigo abordou a importância do preparo adequado do solo, da adubação equilibrada e do uso de micronutrientes. “Depois da água, os nutrientes são o fator mais determinante para ganhos de produtividade. Um manejo bem feito não só melhora a produção, como também protege as plantas contra doenças e ajuda a enfrentar eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns”, ressaltou.

Exposição movimenta negócios

Paralelamente às palestras, a feira de negócios movimentou a sede da AEASE, com empresas apresentando soluções técnicas, maquinário e serviços. Entre os destaques, a Plantar Case expôs tratores e pulverizadores adaptados à realidade dos pomares nordestinos. “A citricultura demanda máquinas de pequeno porte e implementos específicos. Este é um evento direcionado, que aproxima fornecedores e produtores, e isso é fundamental para o avanço do setor”, disse o gerente comercial Noé Victor Ferreira.

Homenagens a nomes da citricultura

Durante o evento, também foram entregues títulos de Honra ao Mérito. Entre os homenageados, o engenheiro agrônomo Edgard Chastinet, lembrado in memoriam por seu filho Antônio Chastinet. “Meu pai contribuiu muito para o setor agronômico, o que reflete na citricultura, parte fundamental da agronomia. Ver seu trabalho reconhecido por produtores de Sergipe e da Bahia é motivo de orgulho para toda a nossa família”, afirmou. Também receberam homenagens o pesquisador Rodrigo Boaretto e o produtor Édson Santos, pelo trabalho no desenvolvimento técnico e produtivo da citricultura.

Texto e foto NV Comunicação