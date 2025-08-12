CITROS SHOW TRAZ PROGRAMAÇÃO COM FOCO EM INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E MANEJO SUSTENTÁVEL NA CITRICULTURA

Evento acontece nos dias 13 e 14 de agosto e vai abordar os principais desafios e soluções para a citricultura no Nordeste

Nesta quarta e quinta-feira, dias 13 e 14 de agosto, Aracaju será a capital nordestina da citricultura com a realização da terceira edição Citros Show, um dos principais eventos dedicados à citricultura da região. Realizado na sede da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), o encontro vai produtores, especialistas, pesquisadores, instituições e empresas para discutir estratégias de desenvolvimento, compartilhar soluções técnicas e impulsionar negócios na cadeia cítrica. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia.

Organizado pela Campos de Lima Consultoria, empresa com atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o Citros Show 2025 terá mais de dez palestras e participações especiais ao longo dos dois dias. Os conteúdos vão abordar temas fundamentais para o fortalecimento da atividade, como nutrição de plantas, técnicas de irrigação, condução de pomares, aplicação de bioinsumos, qualidade dos frutos e estratégias de controle fitossanitário. Também farão parte das discussões as estimativas de safra e os principais desafios enfrentados pela citricultura no Nordeste.

A programação inclui também um momento de reconhecimento a trajetórias que contribuíram significativamente para o setor. Serão homenageados com o título de Honra ao Mérito o pesquisador Rodrigo Boaretto, do Centro de Citricultura Sylvio Moreira, e o produtor baiano Édson Santos, ambos com atuações marcantes no desenvolvimento técnico e produtivo da citricultura no país.

Além disso, os participantes vão poder conferir uma feira de negócios com estandes de empresas parceiras que vão apresentar soluções técnicas, produtos e serviços voltados ao setor. O espaço será um ponto de encontro entre produtores, fornecedores e profissionais da área, promovendo conexões e oportunidades de negócio.

A terceira edição consolida o Citros Show como um dos principais encontros da citricultura brasileira. Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 5 milhões em negócios envolvendo insumos, tratores, implementos e adubos. Com público vindo não só de Sergipe, mas de vários estados do nordeste, o evento possui papel estratégico de troca de conhecimento, atualização profissional e estímulo à inovação no campo.

O evento também acontece em um cenário de crescimento para a cadeia cítrica no nordeste. Estados como Sergipe e Bahia vêm alcançando avanços notáveis em produtividade. A média de produção de laranja, que anteriormente era de 15 toneladas por hectare, atualmente ultrapassa os 60, o que reflete o investimento em boas práticas agrícolas, o uso de tecnologias adequadas e o potencial agronômico dessas áreas.

A realização do Citros Show Nordeste conta com o apoio de instituições e empresas comprometidas com o desenvolvimento da citricultura, entre elas Banco do Nordeste, Solo Sagrado, Plantar Case, Contorno Chevrolet, Plymag, Fonte Agrícola, Syngenta e Medina Citrus, além de outras marcas que atuam ao longo da cadeia produtiva. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no perfil oficial no Instagram, @citros_show.

Confira a programação completa:

Quarta-feira, 13/08:

9h – Solenidade de Abertura Oficial

Zeca Ramos da Silva – Secretário de Agricultura do Estado de Sergipe

Eng. Agr. José Hugo Campos de Lima – Campos de Lima Consultoria / CitrusPro

Solenidade de Homenagens

Entrega de títulos de honra ao mérito a personalidades do agro ao Édson Santos, Citricultor da Citros Santos (Inhambupe/BA), e ao Dr. Rodrigo Boaretto , do Centro de Citricultura Sylvio Moreira (Homenagem à Instituição)

10h40 – Palestra 1: Atualização sobre nutrição na citricultura

Dr. Rodrigo Boaretto – Centro de Citricultura Sylvio Moreira

11h20 – Participação especial: Importância da estimativa de safra para a citricultura brasileira

Fundecitrus

14h30 – Palestra 2: Atualização sobre produtividade dos citros no Nordeste Brasileiro

Agnaldo José da Silva – Gerente Agrícola do Grupo 3D e Fértil

15h10 – Palestra 3: Inovações tecnológicas de produtos no controle fitossanitário na citricultura

Eng. Agr. Luis Fernando Ulian – Departamento de Desenvolvimento /Syngenta

16h – Palestra 4: Uma visão comercial da citricultura atual no Nordeste

Vagner Batista – Rota da Laranja

Quinta-feira, 14/08:

9h – Palestra 5: Uso de produtos biológicos a favor da citricultura

Victor Hugo de Farias Guedes – Desenvolvedor de Mercado Biotrop

10h – Palestra 6: Boas práticas de condução dos pomares citrícolas do Nordeste

Eng. Agr. Igor Nascimento

10h40 – Palestra 7: Técnicas para uma boa aplicação fitossanitária

Dr. Júnior Golveia – Especialista em Tecnologia de Aplicação

14h30 – Palestra 8: Irrigação na citricultura: quando e como irrigar

Eng. Agr. Marco Antônio Lemos – Especialista em Sistemas de Irrigação

15h30 – Palestra 9: Uso de molibdênio na qualidade dos frutos cítricos

Dra. Aline Vasconcelos – Universidade Federal de Sergipe

16h10 – Palestra 10: Metabólitos secundários em algas, diferenças entre Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima

Ignácio Schmied – Gerente de Produtos (América Latina)

*Programação sujeita a alteração

Texto e foto NV Comunicação