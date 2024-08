CITROS SHOW MOVIMENTA MAIS DE R$ 5 MILHÕES E SE CONSOLIDA COMO MAIOR EVENTO CITRÍCOLA DO NORDESTE

Aracaju se transformou na capital nacional da citricultura com a realização da segunda edição do Citros Show Nordeste. O evento, realizado nos dias 14 e 15 de agosto, reuniu empresários, produtores e pesquisadores do setor para debater o panorama, os desafios e as tendências da citricultura no Brasil. Em dois dias, foram mais de R$ 5 milhões em negócios fechados entre insumos, tratores, implementos e adubo.

O evento é uma iniciativa da empresa Campos de Lima Consultoria, de Araraquara (SP), sob o comando do engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lima. Para ele, este ano, o Citros Show superou a edição de estreia não só pela quantidade de negócios fechados, mas pela participação ativa do agricultor.

“Houve um crescimento de 20% em relação ao ano passado. São 36 empresas participando, sendo 10 empresas voltadas a maquinários, tratores e implementos, além das demais de insumos. O maior destaque foi a participação em massa do agricultor, que é o mais interessado, para quem é feito o evento. Eles vieram e participaram das palestras que tiveram temas muito abrangentes”, comemorou o organizador.

Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lima, o sucesso da segunda edição do Citros superou as expectativas, refletindo o crescimento da citricultura no Nordeste. “A citricultura é um setor em alta hoje, mas que sempre foi muito forte em Sergipe. Como o setor registra um crescimento contínuo na Bahia e Sergipe, a tendência é que tenhamos novos eventos, justamente pela demanda de necessidade de troca de informações”, completou.

Parcerias

O Citros Show Nordeste reuniu 36 empresas de diferentes setores. Entre as parcerias, destaca-se a JAMM Cigar, produtora de charutos premium, que faz parte do Grupo Feanbe de Agropecuária. “Temos uma parceria em que recebemos assessoria na área da citricultura e os resultados que obtivemos em apenas dois anos de trabalho nos surpreenderam. Por isso, decidimos vir até aqui para compartilhar um pouco dessa experiência. Como mencionei, a combinação de capacidade empresarial, pessoas qualificadas e uma abordagem técnica sólida não tem como não dar certo. E, claro, muito trabalho é fundamental”, disse o fundador da JAMM Cigar, José Antônio Martins.

Próximo evento

A organização do Citros Show Nordeste já confirmou a realização da 3ª edição em Aracaju. Com a citricultura em ascensão, a expectativa é de que novos parceiros se somem ao evento e que outras ações relacionadas ao setor sejam realizados nos próximos anos.

Fonte e foto NV Comunicação