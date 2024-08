Clientes da Energisa podem parcelar fatura em até 36 vezes sem entrada

Negociação pode ser realizada pelos canais digitais

A Energisa está oferecendo uma nova oportunidade com condições de pagamento diferenciadas para os clientes quitarem seus débitos na campanha “Negocia Energisa”. Será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 36 vezes, sem entrada ou pagamento à vista com desconto. A campanha segue até 19 de setembro.

Dependendo da forma de negociação, o cliente terá 100% de desconto de multa, da mora e da correção monetária, e juros de financiamento diferenciados. A campanha “Negocia Energisa” é válida para todos os consumidores das distribuidoras da companhia.

“A Energisa está empenhada em criar facilidade, analisando cada situação individualmente para oferecer as melhores condições de negociação. Nosso foco é o melhor atendimento às necessidades do cliente. Proporcionamos flexibilidade para que todos possam regularizar suas pendências de forma conveniente e vantajosa”, reforçou o Diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos.

O gerente comercial da Energisa Sergipe, Daniel Flor, destaca que a negociação pode ser realizada pelos canais digitais. “O nosso cliente não precisa se deslocar até uma agência para realizar essa negociação, basta acessar os nossos canais e quitar os débitos sem sair de casa. Mais uma oportunidade para quem deseja colocar as contas em dia”, afirma Daniel.

Como negociar

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o chat da Gisa em www.gisa.energisa.com.br e escolher a opção faturas e pagamentos para iniciar a negociação. O cliente também pode negociar pelo aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Canais digitais

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

Gisa: https://gisa.energisa.com.br/

Site: www.energisa.com.br

Foto assessoria

Por Adriana Freitas