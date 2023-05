CNC, Fecomércio Sergipe, Sesc e o Senac farão mobilização nacional com o “DIA S” na próxima terça-feira

No dia 16 de maio, terça-feira, será realizada a mobilização nacional do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, o DIA S, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o PLV 9/23, que prevê a retirada de 5% dos recursos destinados ao Sesc e Senac para o financiamento da Embratur. A ação será realizada pela CNC, Sesc, Senac nacionais e Fecomércio, Sesc e Senac Locais, em todo o país.

Em Aracaju, o DIA S terá a participação de empresários do comércio, diretores, presidentes de sindicatos associados, alunos e colaboradores da Fecomércio, do Sesc e do Senac, que se concentrarão na praça Fausto Cardoso, para uma caminhada pelo Centro Comercial da cidade, encerrando o ato na praça General Valadão. A previsão é de que o movimento em Aracaju reúna centenas de pessoas em defesa do Sesc e Senac, que são reconhecidamente essenciais pelas entidades representativas dos trabalhadores, para a promoção da educação, da saúde e do bem-estar dos trabalhadores do comércio.

O Sesc e o Senac são instituições que atuam há 77 anos no Brasil, promovendo ações em diversas áreas, como saúde, cultura, lazer, educação, formação profissional e estímulo ao empreendedorismo. Com a aprovação do PLV 9/23, esses recursos serão transferidos para a Embratur, em detrimento das atividades realizadas pelo Sesc e Senac. Com isso, quem irá perder são as pessoas mais pobres, que terão maior dificuldade à oferta de serviços gratuitos pelo Sesc e Senac, prejudicando a sociedade.

Retirar os recursos do Sesc é eliminar 2 mil apresentações artísticas, reduzir 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas, acabar com mais de 7 mil matrículas em educação básica, diminuir mais de 2kg milhões de alimentos distribuídos e deixar de oferecer quase 3 mil exames clínicos. Cortar 5% do Senac é reduzir 140 milhões de recursos destinados a atendimentos gratuitos, eliminar 7 milhões de horas-aula gratuitas, acabar com 31 mil matrículas em cursos gratuitos, fechar 52 unidades e encerrar as atividades em 95 municípios.

A mobilização nacional do DIA S é, portanto, essencial para chamar a atenção da sociedade sobre os impactos que a retirada desses recursos pode causar. A iniciativa busca, assim, sensibilizar os legisladores e a população sobre a importância das instituições de educação e cultura para o desenvolvimento do país e para a promoção do bem-estar social.

