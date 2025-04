CNC, Fecomércio Sergipe, Sesc, Senac e Sindicatos promovem a Semana S

O maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro vai levar cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no País. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio Sergipe, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac, nos dias 11 a 17 de maio.

A Semana S vai promover um grande mutirão de cidadania em todo o País, oferecendo serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, jurídica, entre outras, apoio empresarial, lazer, educação profissional e empreendedorismo, em linha com os benefícios que o Sesc e o Senac levam diariamente para a população. A ação celebrará também os 80 anos da CNC.

Serão promovidos encontros com empresários dos mais diversos ramos do comércio, serviços e turismo para bate-papos envolvendo temas relevantes sobre varejo, negócios, inovação e mercado.

“É fundamental apresentar à sociedade o impacto transformador das ações do Sesc e do Senac na qualidade de vida, educação, cultura e desenvolvimento profissional de milhões de brasileiros. Tudo isso só é possível graças aos empresários do setor, que investem e acreditam na missão de transformar vidas. São os empresários que financiam esse grande sistema de promoção social e qualificação profissional, com resultados concretos para o País”, afirma o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros.

Semana S em Sergipe acontecerá na Praça Fausto Cardoso, nos dias 16 e 17 de maio, com as unidades móveis de Sesc e Senac realizando seus serviços para o público, de forma gratuita, além de contar com apresentações culturais e musicais para o público. Também serão realizadas palestras para os empresários do setor terciário do estado.

Por ano, o Senac-SE capacita cerca de 30 mil pessoas para o mercado de trabalho em todos os municípios sergipanos. Além disso, presta também consultoria para mais de 2 mil empresas dos mais diversos tamanhos, principalmente através do Banco de Oportunidades Senac. Já o Sesc-SE atende cerca de 140 mil pessoas, com serviços nas áreas de saúde, assistência, educação, lazer e cultura, presente com sua atuação nos 75 municípios de Sergipe. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, fala como a ação é importante para Sergipe.

“Nós estamos em um momento de avanço no estado, com maior interiorização e participação nos municípios de Sergipe, somos o maior sistema social do estado e do Brasil, promovendo uma sociedade mais justa, igualitária e com oportunidades para as pessoas, pois esse é nosso papel, cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas, nos aproxima”, avalia Marcos Andrade.

Acesse semana-s.portaldocomercio.org.br e confira a programação completa em Sergipe e em todo o Brasil, além de detalhes sobre inscrições gratuitas.

Ascom Fecomércio