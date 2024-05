Codise atrai negócios para Sergipe durante Apas Show 2024, em SP

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), marcou presença na Apas Show 2024, consagrada como o maior evento de alimentos e bebidas das Américas e a maior feira supermercadista do mundo. Realizado de 13 a 16 de maio no Expo Center Norte, em São Paulo, o evento reuniu as principais empresas da cadeia produtiva nacional e internacional em um ambiente propício para negócios, networking e compartilhamento de conhecimento.

Organizada pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), a Apas Show apresentou, durante os quatro dias, mais de 850 expositores e diversos painéis sobre temas relevantes para o setor, desde alimentos e bebidas até tecnologia, inovação, logística, finanças, infraestrutura e equipamentos, proporcionando insights valiosos sobre as tendências e desafios do mercado.

O diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou a importância desses encontros. “Recebemos o convite para participar da Apas 2024 através de parceiros que já estão vindo se instalar no estado através da prospecção da Codise. Foi uma oportunidade para estreitar esses laços e, através desses parceiros, atrair outras parcerias para a instalação de novas indústrias em Sergipe”, afirmou.

PSDI

A participação da Codise na Apas Show foi marcada por uma série de interações estratégicas, por meio do diretor de Novos Negócios Gibran Boaventura, que apresentou os incentivos estaduais ofertados pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) para o CEO da indústria Scala, Cristiano Cerchi, e o diretor comercial da Bora Transportes, Rodrigo Tiso.

Uma das conquistas mais significativas foi o acordo firmado com a Bora Transportes, uma das maiores distribuidoras e armazenadoras de frios do Brasil. “A Bora Transportes está adquirindo uma área da Codise em Nossa Senhora do Socorro para iniciar a implantação ainda em 2024”, revelou Gibran Boaventura.

Já a Scala, que atua no ramo alimentício com a produção de queijos, é natural de Minas Gerais. “O CEO Cristiano recebeu muito bem a proposta do PSDI e a encaminhou para a Controladoria da empresa para avaliação fiscal. No mês de julho, ele deverá fazer uma visita técnica em Sergipe”, finalizou o diretor de Novos Negócios da Codise.

