CODISE E SEDETEC ARTICULAM CHEGADA DE EMPRESA GLOBAL A SERGIPE PARA INVESTIMENTO EM DATA CENTER

A Optimus Technology Group, empresa global de tecnologia com sede nos Estados Unidos, anunciou sua decisão de investir em Sergipe e se tornar a companhia pioneira para o credenciamento e operacionalização da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Estado de Sergipe (CAZPE). A mediação junto à empresa tem sido conduzida pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), via Diretoria de Novos Negócios, e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O registro que irá possibilitar a operacionalização da ZPE em Sergipe deverá ser feito junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A reunião que selou o compromisso com a Optimus Technology Group ocorreu na última quinta-feira, 27, no escritório de representação da Optimus no Brasil, localizado em São Paulo. O investimento tem o potencial de ser o maior do segmento de Data Center na América Latina, além de impulsionar novos negócios para a cadeia produtiva.

“Agradecemos a confiança da empresa em se predispor a utilizar a infraestrutura do nosso estado para gerar desenvolvimento, emprego e renda. A política conduzida pelo governador Fábio Mitidieri nos motiva a prospectar ações nesse sentido. Estamos certos de que, ainda este ano, teremos nossa ZPE consolidada e aprovada pelo Governo Federal, permitindo a operacionalização dos incentivos fiscais que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso estado e para atrair investidores”, pontuou o presidente da CAZPE de Sergipe e diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Ramos.

Uma audiência entre a direção da Optimus e o governador Fábio Mitidieri está sendo articulada ainda para o mês de março. Deverão participar do encontro o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa; o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães; e outros representantes da administração estadual. Em nome da Optimus, participará o presidente global da companhia, Sam Tenorio III, ao lado de outros gestores.

“A escolha da Optimus Technology Group por Sergipe é um marco para nosso desenvolvimento econômico, e mostra o potencial do estado para receber grandes investimentos. A presença do novo Data Center irá reforçar nossa infraestrutura e potencializar a geração de empregos qualificados. A Codise, em parceria com a Sedetec, segue empenhada em viabilizar projetos estruturantes como este, fortalecendo nossa Zona de Processamento de Exportação e atraindo novos negócios. Agradecemos à Optimus e reafirmamos nosso compromisso”, frisou o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães.

O sócio da Optimus, Anand Hemani, reforçou a confiança da empresa na infraestrutura e nas condições oferecidas pelo estado para viabilizar o investimento. “Nosso projeto está se tornando realidade graças ao apoio e às condições que o Estado tem nos proporcionado. Trata-se de um projeto ambicioso, que depende de pessoas, energia elétrica e de um desenho fiscal. Esses três fatores estão em pauta em Sergipe, e será uma honra estabelecer nosso maior projeto da América Latina aqui. Estamos trazendo toda a cúpula da empresa para o Brasil, para falar sobre o projeto diretamente com o governador”, afirmou.

Na visão do secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a existência de uma política de incentivos robusta e diversa é um dos diferenciais de Sergipe na atração de investimentos. “Queremos não só trazer novas empresas ao estado, mas garantir que elas tenham condições de se desenvolver, expandir e criar um ciclo virtuoso de geração de oportunidades. A Optimus é um exemplo de empresa que percebeu esse potencial que Sergipe oferece em se tratando de insumos, mão de obra, estrutura e segurança fiscal”, sublinhou, mencionando o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI).

O presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (ABRAZPE), Helson Braga, destacou a importância da iniciativa do Governo de Sergipe no desenvolvimento do projeto. “Estamos expandindo as ZPEs pelo país como um grande projeto estruturante, e a ZPE de Sergipe está avançando muito bem nesse processo. Contamos não apenas com o compromisso do Governo do Estado, mas também com a participação de um grupo pioneiro como a Optimus. Essa empresa é um grande motivador para o sucesso da iniciativa, com todas as condições necessárias. O Governo de Sergipe está de parabéns por viabilizar essa oportunidade de crescimento”, disse.

Histórico

As tratativas para implantação da Optimus em Sergipe vêm ocorrendo por meio de amplo diálogo e encontros prévios. No início de fevereiro, representantes da empresa vieram a Aracaju e se reuniram com a equipe técnica da Receita Federal para discutir o empreendimento, que irá exigir um posto aduaneiro.

