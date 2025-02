CODISE E SEDETEC RECEBEM EMPRESÁRIOS CHINESES E DISCUTEM INICIATIVAS EM TECNOLOGIA, ENERGIAS RENOVÁVEIS

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) recebeu, nesta quarta-feira, 19, um grupo de empresários chineses atuantes em setores como alta tecnologia, energias renováveis e urbanização. Durante o encontro, os representantes apresentaram iniciativas que podem ser aplicadas em Sergipe. Representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), a Codise expôs projetos e programas do Governo do Estado voltados à geração de oportunidades econômicas, científicas e de inovação.

O diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou a relevância da iniciativa chinesa e propôs um protocolo formal para avançar nas tratativas. “O grupo pode contribuir em várias frentes estratégicas para Sergipe. Orientamos a comitiva a formalizar um protocolo definindo áreas prioritárias, para avançarmos nas tratativas. O Estado está aberto a novos investimentos”, afirmou Ronaldo Guimarães.

Entre os temas debatidos, a revitalização urbana e a geração de energias renováveis foram alguns dos destaques. O presidente de uma das empresas integrantes da comitiva, Li Yi, ressaltou a experiência do grupo. “Temos conexões com órgãos do Governo Central da China, e já atuamos na urbanização de mais de 500 cidades. Se o Governo do Estado deseja melhorar essa área, podemos colaborar. Além disso, queremos investir em energia eólica, solar e tecnologias renováveis”, destacou Li Yi.

A visita foi mediada pelo diretor-presidente do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe (NDES), Maurício Gonçalves, que enfatizou o interesse dos empresários chineses em conhecer o potencial sergipano. “Organizamos uma programação extensa, incluindo reuniões com a Prefeitura de Aracaju, Fecomércio e o Governo do Estado, com o objetivo de atrair investimentos para infraestrutura local. Vamos formalizar com uma carta de intenções e avançar para as novas rodadas de negociações”, afirmou Gonçalves.

