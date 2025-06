Comerciantes e ambulantes comemoram boas vendas e destacam impacto econômico

Passada mais da metade da programação de junho da Vila do Forró, o evento promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), segue movimentando a economia local e gerando oportunidades para dezenas de trabalhadores. Selecionados por meio de edital público, mais de 60 empreendedores, entre ambulantes, artesãos e pequenos comerciantes, ocupam os espaços de venda distribuídos nos espaços montado na Orla da Atalaia, oferecendo uma variedade de produtos que vão desde comidas típicas até brinquedos e artesanato.

Neste ponto da festa, muitos já avaliam os resultados como positivos. O fluxo constante de sergipanos e turistas tem garantido um aumento significativo nas vendas, em comparação aos demais períodos do ano.

Para grande parte desses comerciantes, a Vila do Povo, e também o Arraiá do Povo, representa um reforço importante na renda familiar, permitindo alcançar resultados que dificilmente seriam obtidos em outros meses. É o caso de Wesley Bezerra, de 40 anos, que trabalha como motorista de ônibus escolar durante a semana e, aos finais de semana, administra uma pequena empresa de carrinhos infantis. Ele aproveita os dias de evento na Vila do Forró para garantir uma renda extra para a família.

“A cada dia que passa o movimento só aumenta, principalmente agora com a proximidade do São João. Isso faz muita diferença pra gente. Esse período é uma oportunidade de melhorar o orçamento da família e investir ainda mais no nosso pequeno negócio”, destaca Wesley.

Representando o interior sergipano na área da Economia Solidária, Marizete Domingues é uma das integrantes do grupo de artesãs de Pacatuba. Junto com as colegas, ela confecciona peças feitas de palha que têm chamado a atenção dos visitantes e turistas da Vila do Forró. A organização do grupo é feita por meio de escalas, garantindo que todas tenham a oportunidade de expor e vender seus produtos.

Para a artesã, participar do evento é uma chance de dar visibilidade ao artesanato local e ainda garantir uma renda extra importante para a família. “A gente fica muito feliz de poder mostrar a beleza do artesanato de Sergipe. Cada uma de nós está conquistando seu espaço, e as vendas têm sido maravilhosas. Esse dinheiro faz muita diferença lá em casa. Brinco até que queria a Vila do Forró o ano todo, de tão bom que está sendo”, comemora.

Bons resultados

Além de cobrir despesas fixas, o lucro conquistado no evento tem destino certo: reforço no orçamento doméstico, investimento em estoque para o restante do ano e, em alguns casos, até mesmo a realização de pequenos projetos pessoais ou melhorias nos pontos de venda.

Na área das comidas típicas, as produções de Andrea Dias têm feito sucesso entre os visitantes. Vendedora de tapioca com um estande fixo na Orla da Atalaia, ela destaca que, em menos de um mês de participação na Vila do Forró, já conseguiu resultados superiores aos primeiros seis meses de trabalho no local onde atua o ano inteiro. “As vendas estão superando todas as minhas expectativas. Esse espaço aqui na Vila tem sido maravilhoso pra gente. Em menos de um mês, já vendi mais do que em seis meses no meu ponto fixo. Com esse dinheiro extra, vou investir em uma nova chapa para melhorar a estrutura da minha barraquinha e ainda guardar o restante”, comemora.

Valbia Maria, pipoqueira há mais de 15 anos no Mundo da Criança, na Orla da Atalaia, também comemora os resultados alcançados até agora. Acostumada a trabalhar todos os finais de semana no local, ela destaca que, ao comparar dois meses de trabalho regular com os primeiros dias de vendas na Vila do Forró, os resultados já superaram as expectativas. “O movimento tem sido muito bom, está melhor do que eu esperava. Só nesses primeiros dias já consegui faturar mais do que em dois meses de trabalho normal. Esse dinheiro extra vai ajudar bastante, principalmente na reforma da minha casa, que é um sonho antigo”, conta.

Quando o assunto é boas vendas, Roberto Souza entende bem. Vendedor assíduo em Aracaju e nas cidades do interior sergipano, ele trabalha com brinquedos e sabe como atrair a atenção do público infantil, sempre apostando em novidades e personagens que fazem sucesso entre as crianças. Para ele, a participação na Vila do Forró veio em um ótimo momento.

“A gente sempre procura ter os produtos que as crianças mais gostam, e aqui na Vila o movimento tem sido muito bom. Essa renda extra veio em uma hora certa e vai ajudar bastante a minha família. É um dinheiro que faz diferença no final do mês”, afirma o vendedor.

País do forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Diego Souza