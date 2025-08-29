COMÉRCIO COMEMORA REDUÇÃO DE 0,43 POR METRO CÚBICO NO PREÇO DO GÁS NATURAL CANALIZADO EM SERGIPE

O segmento comercial de Sergipe tem motivos para comemorar. Desde o dia 1º de agosto, a tarifa do gás natural canalizado sofreu uma redução de R$ 0,43 por metro cúbico, representando uma importante economia para empresários do setor. A medida traz alívio no orçamento e abre novas possibilidades, como a realização de melhorias nos estabelecimentos ou até mesmo a redução no preço dos produtos, gerando mais competitividade no mercado.

Para a empresária Sônia Dantas, proprietária de uma delicatessen, a notícia foi recebida com entusiasmo em todo o segmento. “A gente que vive enxugando despesas e cortando gastos. Porque o produto aumenta, a matéria-prima também, então, quando soubemos da notícia da redução do preço do gás, foi uma alegria imensa. Avisamos aos amigos que têm padarias e todos comemoraram”, destacou.

Além da questão econômica, os comerciantes ressaltam as vantagens do uso do gás natural canalizado. O fornecimento contínuo elimina a necessidade de abastecimento por caminhões, gera otimização do espaço físico e garante mais segurança, já que não há necessidade de estocagem de botijões.

Sônia reforça ainda outro diferencial: a assistência prestada pela Sergas. “Quando você passa para o gás canalizado, a segurança não tem comparação, é surreal. E o atendimento da Sergas é outro diferencial, é uma empresa que nos dá assistência. Sempre que a gente precisa tirar dúvida, eles estão sempre dispostos a nos atender. Então a gente precisa de parceiros, de pessoas que trabalhem com essa clareza. E a Sergas tem clareza com a gente”, afirmou.

O gerente comercial da Sergas, André Moraes, destaca a satisfação em perceber que a redução já gera impacto positivo no dia a dia dos clientes. “Para mim, é satisfatório ver que os empresários e empreendedores do segmento comercial foram beneficiados com a recente redução da tarifa. Isso demonstra que a Sergas mantém seu compromisso em agregar valor a todos os usuários de gás natural”, afirmou.

A redução da tarifa, somada às vantagens do gás natural canalizado, reforça o compromisso do Governo do Estado e da Sergas em oferecer soluções mais econômicas, seguras e sustentáveis para o desenvolvimento do comércio em Sergipe.

