Comércio varejista em Sergipe tem crescimento sólido em 2024, diz Fecomercio

O comércio varejista em Sergipe registrou um desempenho positivo em 2024, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Mensal de Comércio, analisados pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. A análise da variação anual, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, mostra uma recuperação significativa.

Varejo Restrito

Em novembro de 2024, o volume de vendas do varejo restrito cresceu +6,2% em comparação ao mesmo período de 2023. No acumulado de janeiro a novembro de 2024, o aumento é de +6,0% frente ao mesmo período do ano anterior, destacando uma melhoria sólida no desempenho do varejo, mesmo diante de desafios econômicos.

Já a receita nominal do varejo restrito também apresentou resultados robustos. Em novembro de 2024, houve um aumento de +8,2% em relação a novembro de 2023. No acumulado do ano, a receita cresceu +9,5%. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade comenta os resultados e diz que 2024 será um ano bom para o varejo.

“Essa tendência de alta reflete uma recuperação consistente ao longo do ano, alavancada por fatores como o aumento do consumo e a retomada econômica. Esses números indicam não apenas um maior volume de vendas, mas também um aumento no valor das transações”, disse o presidente

Varejo Ampliado

O varejo ampliado, que inclui setores como veículos, motos, partes e peças, e material de construção, também mostra sinais de força. Em novembro de 2024, o volume de vendas cresceu +2,4% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, o crescimento foi de +6,7%, e no período de 12 meses, o aumento foi de +6,8%. A receita nominal das empresas apresentou aumento de +8,2% diante de novembro de 2023 e no acumulado do ano, a elevação é de +9,5%. Andrade fala sobre as perspectivas positivas da atividade econômica.

“Os dados revelam um cenário de recuperação sólida no comércio varejista de Sergipe em 2024. Com aumentos significativos no volume de vendas e na receita nominal, tanto no varejo restrito quanto no ampliado, a expectativa é de continuidade desse crescimento em 2025, desde que as condições macroeconômicas permaneçam estáveis. O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe segue acompanhando de perto o desempenho do setor, oferecendo suporte e capacitação para os empresários e trabalhadores, visando potencializar ainda mais os resultados positivos para o comércio local”, finalizou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

