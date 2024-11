Comércio varejista sergipano registra novo crescimento de vendas

Dados registram taxa de 2,9% a mais nas vendas em relação a agosto

O comércio varejista em Sergipe registrou um novo crescimento nas vendas, alcançando no mês de setembro 2,9% a mais se comparado ao mês de agosto, na série com ajuste sazonal. Os dados da Pesquisa de Comércio (PMC), foram divulgados nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Em comparação ao mesmo período mensal de 2023, o crescimento foi de 6,9% e de 5,3%, levando em consideração o acumulado do ano até setembro. Nos últimos 12 meses, o avanço foi de 3,3%.

“Mais importante ainda do que o crescimento do mês, é perceber o crescimento no acumulado do ano e no acumulado de 12 meses, em que há um consistente crescimento do segmento do comércio no estado de Sergipe”, destacou Ciro Brasil, subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, e responsável pelo Observatório de Sergipe.

Ainda referente ao mês de setembro, a receita nominal do varejo – indicador que mostra o crescimento da receita de vendas do varejo em um determinado período – registrou em Sergipe um crescimento de 2,7% em relação ao mês de agosto. Considerando o período anual, a alta registrada é de 8,6%. Em todo o ano, o acumulado apontou um crescimento de 9,3%; e nos últimos 12 meses, de 7,4%.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício, o volume de vendas no estado apresentou um crescimento de 2,6% em relação a agosto. Já em relação a setembro de 2023, o comércio varejista ampliado aumentou 9,3%. O acumulado no ano cresceu 6,9%; e nos últimos 12 meses, 6,8%.

A receita do varejo ampliado fechou o mês com crescimento de 3,5%, em comparação a agosto. Em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi de 11,8%. A variação acumulada no ano apontou crescimento de 10,1%; e nos últimos 12 meses, de 9,8%.

Foto: Igor Matias