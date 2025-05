COMITIVA DE SE APRESENTA POTENCIALIDADES DO ESTADO NA ABERTURA DA MISSÃO CONSÓRCIO NORDESTE NO CATAR

Sergipe participou neste domingo, 25, do primeiro dia de atividades da Missão Internacional Consórcio Nordeste 2025, com os nove estados da região percorrendo Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para mostrar potencialidades e projetos. No primeiro dia, o Consórcio esteve em Doha, no Catar, e a comitiva sergipana apresentou a embaixadores, dirigentes e investidores os seus números e objetivos econômicos e de desenvolvimento.

A agenda do Governo de Sergipe é comandada pelo vice-governador do Estado, Zezinho Sobral, que discursou no painel estadual do dia. Ele apresentou três grandes projetos em curso: a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), a ser implantada em Sergipe; as iniciativas a serem estruturadas na área do turismo; e a proposta do projeto de potássio, que pode gerar autossuficiência na produção de fertilizantes ao Brasil.

Na oportunidade, Zezinho explanou alguns dos números positivos que o estado tem apresentado em cerca de dois anos e meio de gestão. “Sergipe é um estado pequeno, mas com muitas potencialidades. Temos uma nota de equilíbrio nas contas públicas de Capag A e triplo A pela Fitch. É a melhor segurança pública do Nordeste, e índices de progresso social em destaque. Sergipe tem 174 km de litoral, 214 km do Rio São Francisco, é o único estado do Nordeste com banco próprio e tem a maior disponibilidade de linha de transmissão energética, com 1,4 GB com usinas de geração de energia eólica e termelétrica”, pontuou.

Além disso, o vice-governador detalhou a importância da participação de Sergipe na Missão Internacional. “A presença de Sergipe, junto ao Consórcio Nordeste, tem o objetivo de mostrar nossas potencialidades, onde o investidor pode chegar para investir em Sergipe. Captar recursos, investimentos e parceiros para o nosso desenvolvimento comercial, econômico, da indústria e do agronegócio. Com isso, temos um estado pujante, que cresce, gera empregos e se desenvolve”, acrescentou.

Competitividade de Sergipe

As apresentações do Governo do Estado foram chanceladas pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), que também está presente e participa das discussões. “Têm sido destacados aqui também os diferenciais competitivos de Sergipe aos investidores. A Desenvolve-SE dá todo o apoio ao Governo nas apresentações e dados. O Estado se faz presente, para manter o ciclo virtuoso do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda”, ressaltou o presidente do órgão, Milton Andrade.

“Neste primeiro dia, cada estado pôde apresentar suas características e principais projetos individualmente. No caso de Sergipe, o vice-governador apresentou nossas três principais frentes. Após as apresentações, também tivemos oportunidades de reuniões bilaterais para tirar dúvidas sobre os projetos”, destacou Ademário Alves, diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Desenvolve-SE.

O evento segue até o próximo dia 30 de maio, percorrendo Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A comitiva sergipana, composta ainda pela secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, e pelo da secretário de Estado da Comunicação Social, Cleon Nascimento, segue para Riad, capital da Arábia Saudita, onde participa de novas apresentações de projetos e reuniões bilaterais. Além disso, haverá uma reunião de apresentação dos fundos do Consórcio Nordeste.

Na terça-feira, 27, o Consórcio segue para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde permanecerá por dois dias. Na quinta, 29, a comitiva segue para Dubai, também nos Emirados Árabes, onde encerra sua participação. Na agenda nos Emirados, estão visitas a empresas, grupos de investimento e ao Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum (DEWA).

Sobre a missão

O objetivo da Missão Internacional Consórcio Nordeste 2025 é estabelecer parcerias estratégicas, atrair investimentos e ampliar a participação do Nordeste no comércio internacional. A balança comercial entre Brasil, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tem crescido, bem como a expansão das exportações nordestinas para esses mercados, e por isso o grupo investe neste potencial.

Estão entre as metas: atrair investimentos estrangeiros para infraestrutura, energias renováveis, turismo e ecologia; fortalecer o relacionamento diplomático e institucional entre governos e entidades empresariais; realizar encontros com fundos de investimento para viabilizar projetos estratégicos no Nordeste; trocar experiências e boas práticas nos setores de inovação e desenvolvimento sustentável; e formalizar parcerias estratégicas.

Foto: Secom Governo de Sergipe