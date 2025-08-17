COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ATRAÍDAS PELO GOVERNO DE SERGIPE IMPULSIONAM ECONOMIA E TURISMO NO ESTADO

O estado de Sergipe tem sido palco de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais, realidade que faz parte das estratégias do Governo do Estado para fomentar o esporte, além de impulsionar diversas áreas, a exemplo do turismo, e ampliar oportunidades para setores como hotelaria, gastronomia e comércio. Seja realizados pela gestão estadual ou atraídos por ela, esses eventos têm movimentado o estado, expandindo as cadeias produtivas.

Somente neste final de semana, Sergipe recebe, por exemplo, até este domingo, 17, na Praia da Cinelândia, em Aracaju, a etapa BT200 do Campeonato Mundial de Beach Tennis, com apoio do Governo, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Além disso, o estado também foi escolhido para ser local de aclimatação, até o dia 21 de agosto, para seis seleções internacionais de ginástica rítmica que participarão do Campeonato Mundial do Rio de Janeiro, escolha que teve como ponto principal a iniciativa da gestão estadual em ofertar espaço adequado, profissionais qualificadas para prestar suporte, assim como ambiente acolhedor.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, os investimentos no setor têm um alcance que vai além das quadras e arenas. “Investir no esporte é uma ferramenta fundamental de inclusão social, desenvolvimento pessoal e promoção da saúde, ajudando crianças, jovens e toda a população a adotarem hábitos de vida mais saudáveis. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer, tem apoiado diversos projetos que democratizam o acesso ao esporte, oferecendo infraestrutura, acompanhamento técnico e oportunidades para quem deseja se desenvolver”, destaca.

Ainda segundo a secretária, eventos esportivos atraem visitantes, fomentando o turismo e gerando um impacto positivo na economia local, criando oportunidades para o comércio, serviços e toda a cadeia produtiva envolvida. “Por isso, é essencial que continuemos incentivando iniciativas que promovam a prática esportiva, garantindo que cada vez mais sergipanos tenham a chance de competir, crescer e vivenciar experiências que transformam vidas”, frisa.

Impacto imediato

A rede hoteleira registra números positivos na taxa de ocupação, enquanto bares e restaurantes recebem público ampliado. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Sergipe (Abrasel), Bruno Dórea, afirma que a movimentação é perceptível. “Os eventos esportivos trazem visitantes de fora que consomem a cidade. Eles frequentam nossos restaurantes, que têm a missão de oferecer o sabor da terra e proporcionar uma experiência marcante. Isso inclui não apenas os ingredientes regionais, mas, também, as receitas locais e o jeito sergipano de receber. Esse movimento fortalece e faz nosso setor crescer”, ressalta.

Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) em Sergipe, Antônio Carlos Franco Sobrinho, o ganho é imediato e estratégico. “Sem dúvida, os eventos esportivos são uma verdadeira mola propulsora para o turismo em Sergipe. Eles mobilizam atletas, equipes técnicas, torcedores e despertam o interesse de visitantes que, muitas vezes, aproveitam para conhecer os atrativos locais e prolongar a estadia. Um exemplo foi o Ironman, que movimentou toda a cadeia do turismo, com alta ocupação hoteleira e aumento no fluxo de bares e restaurantes. O mesmo ocorreu com a Copa Brasil de Kart, realizada em julho de 2025, que atraiu competidores de várias regiões e ampliou a visibilidade do estado como destino. A crescente participação de atletas de fora na Maratona de Aracaju também comprova o potencial do esporte como indutor de viagens. Quando bem planejados e promovidos, esses eventos fortalecem a imagem de Sergipe, aquecem a economia e ampliam a oferta turística”, acrescenta.

Movimentação

Até este domingo, a etapa BT200 do Campeonato Mundial de Beach Tennis reunirá mil atletas de 21 estados brasileiros e sete países. Ao todo, 200 profissionais e mais de 500 amadores disputam R$ 100 mil em premiação, em 19 quadras montadas na Orla da Atalaia. O evento, apoiado pelo Governo de Sergipe já impacta diretamente setores como hotelaria, gastronomia e comércio, impulsionando o turismo no estado.

A atleta de beach tennis Juliana Gimenez, do Vale do Paraíba (SP), elogiou a estrutura e o clima de hospitalidade. “O acolhimento do povo aqui é maravilhoso, sensacional. Eu amei a cidade e já estou programando para retornar com meus pais. Espero que o governo continue investindo e incentivando o esporte, principalmente o beach tennis, que não é só para o corpo, mas também para a mente”, salienta.

As turistas Sibele Toledo e Jerusa vieram de São José de Campos, em São Paulo, especialmente para prestigiar amigos que participavam do torneio de beach tennis. “Estamos amando a cidade. As pessoas são muito receptivas, sempre com sorriso e dispostas a ajudar. Visitamos praias e pontos turísticos com amigos que moram aqui, e ficamos encantados com o banho de mar, de águas calmas e quentes, diferente do nosso estado. Já estamos programando voltar”, relata.

O professor de beach tennis Jarbas Oliveira vê com entusiasmo a atração de grandes eventos esportivos no estado. “É muito importante para visibilidade do esporte e para estimular mais praticantes. Além disso, você vê ambulantes vendendo, bares cheios durante os jogos, movimenta bastante a economia do estado. Muita gente vem para jogar pela primeira vez e também aproveita para conhecer os pontos turísticos”, considera.

O potencial de Sergipe se reflete na recepção de delegações estrangeiras. Desde o dia 6 de agosto, atletas de seis seleções, Bulgária, Chipre, Finlândia, Hungria, Israel e Polônia, estão em aclimatação no Ginásio Constâncio Vieira, se preparando para o 41º Mundial que vai acontecer no Rio de Janeiro ainda neste mês. Os treinos seguem até o dia 21 e transformam o estado em palco de talento e tradição internacional.

Segundo a assistente técnica do Conjunto Juvenil da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Mayana Francisco Oliveira, a escolha por Sergipe foi estratégica. “O estado foi escolhido por ter em sua capital um ginásio de grande porte e condições climáticas semelhantes às do Rio. Recebemos seis delegações e isso movimenta a cidade, valoriza o turismo e mostra a importância de Sergipe para o cenário esportivo. “Ter um ginásio preparado para receber competições internacionais é um diferencial. Já tivemos aqui campeonatos nacionais e o Sul-Americano de Ginástica, que movimentaram a economia e fortaleceram o crescimento do esporte”, conclui.

Calendário diversificado

A etapa do Mundial de Beach Tennis e a aclimatação das seleções de Ginástica Rítmica são apenas alguns exemplos dos eventos sediados por Sergipe em 2025. O estado tem no calendário, ainda, a Copa Brasil de Kart, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o IronMan, além de campeonatos nacionais de karatê, vôlei, futebol de mesa e badminton. Esses eventos movimentam não apenas a capital, mas, também, municípios do interior, ampliando o alcance econômico e social.

Foto: Erick O’Hara