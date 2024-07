Concurso Unificado: candidatos terão folha pra anotação de respostas

Todas as pessoas inscritas para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) vão receber duas folhas para anotar suas respostas e poder levar para conferir com o gabarito posteriormente. Será entregue uma folha a cada período: uma para as provas da manhã, outra para a prova da tarde.

A folha da manhã não pode ser levada para dentro da sala no período da tarde, devendo ser guardada no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais como telefones e chaves.

Essa alteração foi feita em resposta aos pedidos dos candidatos e em acordo do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público.

“Inicialmente, a decisão de não fornecer essas folhas foi tomada por motivos de segurança, conforme orientações de órgãos federais que apontaram o uso dessas folhas por quadrilhas para fraudar concursos. No entanto, entendemos as expectativas e o direito dos candidatos de registrar suas respostas. Cada candidato receberá uma folha de rascunho do cartão de respostas com o número exato de questões, permitindo o preenchimento preciso.” explicou o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, em entrevista ao CanalGov, nesta sexta-feira (19/7).

O coordenador-geral reforçou que é fundamental que os candidatos estejam cientes de duas regras importantes: a folha de respostas utilizada pela manhã não pode ser levada em mãos para dentro da sala de prova no período da tarde (a folha poderá ser colocada no envelope próprio fornecido pelos fiscais). Além disso, aqueles que desejarem levar para a casa a folha com as anotações devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova.

Cartão de Confirmação

O Cartão de Confirmação de Inscrição será liberado no dia 07 de agosto no site da Cesgranrio. Alexandre destacou que todos os candidatos devem acessar seu cartão de confirmação para verificar possíveis mudanças nos locais de prova. Devido às adaptações necessárias após quase três meses e meio do adiamento, alguns locais de aplicação tiveram que ser modificados. Portanto, é essencial que os candidatos verifiquem o cartão para confirmar o local de prova.Retamal explicou que, embora o cartão de confirmação não seja indispensável para a realização da prova, pois basta o candidato portar um documento de identidade, tê-lo em mãos facilita a verificação do local correto e o atendimento das orientações contidas no cartão.

Orientações

Sobre as orientações para o dia da prova, Retamal destacou que os candidatos devem levar caneta esferográfica preta transparente, garrafa d’água transparente e, se desejarem, alimentação em embalagens fechadas. Celulares e outros equipamentos eletrônicos podem ser levados ao local, mas devem ser desligados e guardados em envelope seguro fornecido pelos fiscais de sala durante a prova.

“Tenho enfatizado a importância de os candidatos chegarem ao local da prova com calma e antecedência. Verificar o cartão de confirmação pode evitar correria de última hora e ajudar a garantir que, na hora da prova, os candidatos possam se concentrar em dar o seu melhor.” finalizou.

Fonte: MGI